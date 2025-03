Cyberpunk 2077 na konsoli Sega Mega Drive prezentowałby się świetnie. Nowy retro projekt przedstawia intro i elementy menu

Na początku lat 80. XX wieku na rynku debiutowały takie konsole jak Nintendo Enterteinment System (NES), które należały jeszcze do ery 8-bitowców. Zbliżając się natomiast do końca omawianej dekady, mogliśmy liczyć na 16-bitowe urządzenia pokroju Sega Mega Drive. Pewien użytkownik z sentymentu do tych czasów postanowił stworzyć wideo, które przedstawia możliwy wygląd części gry Cyberpunk 2077, jeśli zostałaby wydana na ostatnią z wymienionych konsol.

Gry wideo, a także konsole, które można obecnie zaliczyć do segmentu retro, do dziś mają swoich zagorzałych fanów. Jeden z nich postanowił przedstawić swoją wizję fragmentu gry Cyberpunk 2077, która premierę miałaby na konsoli Sega Mega Drive z 1988 roku.

Autorem tego projektu jest użytkownik Reddita kryjący się pod pseudonimem DisketteDetective. Całe wideo ma ukazać alternatywną rzeczywistość, w której studio CD Projekt RED postanowiło wydać grę Cyberpunk 2077 na konsoli Sega Mega Drive wraz z napędem CD Sega Mega-CD (miał on swoją premierę w 1993 roku, stąd data na filmie). Utworzone zostało więc intro do gry, menu główne, a także okno z wyborem postaci. Nie zabrakło oczywiście stylu graficznego, który przypomina dawne lata, a także nostalgicznej ścieżki dźwiękowej.

Co dość ciekawe, twórca do stworzenia wizualizacji posłużył się gotowymi materiałami z innych produkcji. Z komentarzy można się dowiedzieć, że były to: Devil Summoner: Soul Hackers, Einhänder, a także Future Cop: LAPD. Inspiracją dla autora był materiał wideo obrazujący glitche z omawianej gry wydanej na konsoli Sega Master System, która nie była w stanie jej poprawnie obsłużyć - nieco prześmiewcze nawiązanie do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy CD Projekt RED postanowiło zaoferować Cyberpunka 2077 na konsoli Sony PlayStation 4. Cały efekt jest naprawdę bardzo dobry, więc warto zapoznać się z tym krótkim, ale jakże ciekawym materiałem.

Ten materiał wideo był inspiracją do omawianego projektu.

Źródło: Reddit r/cyberpunkgame