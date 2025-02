Cyberpunk 2077 otrzymał nowy update 2.11, który wprowadza nowatorską i nie do końca działającą funkcję dla procesorów Intela

CD Projekt RED zakończyło rozwój gry Cyberpunk 2077 na aktualizacji 2.0, ale to nie oznacza, że gra przestanie otrzymywać aktualizacje usuwające błędy. Wraz z najnowszym patchem 2.11, oprócz poprawek, pojawiła się także nowatorska funkcja dedykowana procesorom Intel 12., 13. i 14. generacji. Należy jednak zaznaczyć, że ta funkcja nie jest wolna od wad i wprowadza pewne mankamenty. Poniżej znajdziecie również pełną listę zmian.

Nowa aktualizacja do gry Cyberpunk 2077 ma priorytetyzować rdzenie Performance w procesorach Intela, jednak efekty nie są do końca idealne...

Aktualizacja 2.11 wprowadziła do Cyberpunka 2077 funkcję priorytetyzowania rdzeni Performance, mającą potencjalnie poprawić wydajność i płynność rozgrywki. Pomimo że układy Intela wyposażone są w funkcję Thread Director, która kieruje procesy do odpowiednich rdzeni, czasem zdarza się, że mniej wydajne rdzenie Effinence otrzymują zadania, które powinny trafić do rdzeni P-core, co prowadzi do spadku wydajności. W celu zapobieżenia tej sytuacji dodano wspomnianą funkcję. Domyślnie jest ona ustawiona na "auto", co oznacza, że rozdysponowanie procesów zależy od schedulera w systemie Windows 11 oraz Thread Directora. Zmiana ustawienia na priorytetyzację rdzeni P-core może poprawić wydajność, jednakże zgodnie z doniesieniami Tom's Hardware, może to skutkować nieoczekiwanymi konsekwencjami.

Redakcja przetestowała nowe ustawienia na procesorze Intel Core i9-13900K i karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, uruchamiając grę na średnich ustawieniach z włączonym ray tracingiem. Niestety, ale skutkowało to poważnymi problemami z mikroprzycięciami, które były widoczne gołym okiem. Warto zauważyć, że nie tylko Tom's Hardware donosi o tych trudnościach, ale również użytkownicy na platformie Reddit zgłaszają podobne problemy. Winowajcą tego stanu rzeczy wydaje się być Thread Director, który zdaje się gubić w predykcji procesów podczas korzystania z omawianej funkcjonalności.

Jednakże aktualizacja 2.11 przynosi również liczne poprawki znanych błędów na różnych platformach i umożliwia zdobycie ikonicznej broni BFC 9000 graczom, którzy przegapili rozbity statek powietrzny (AV-kę) na Rancho Coronado. Wśród istotnych zmian, dodano również możliwość zmiany kolorystyki dla samochodów marki Rayfield oraz zoptymalizowano wydajność dla GPU AMD RX Vega. Poniżej znajdziecie pełną listę zmian w poszczególnych kategoriach:

Rozgrywka

Ciosy kończące w zwarciu będą teraz działać poprawnie.

Naprawiono błąd, który powodował, że przedmioty leżące poza sprzętem medycznym mogły zostać usunięte z miejsca szybkiego dostępu po użyciu materiałów eksploatacyjnych.

Teraz będzie można poprawnie przełączać skróty klawiszowe Z i W dla klawiatur AZERTY.

Podczas korzystania z klasycznego schematu sterowania wykonywanie doskoków nie będzie już skutkowało kucaniem.

Naprawiono błąd, który powodował, że nadal wymagane było użycie F (domyślnie) do interakcji, nawet jeśli było przypisane do innego klawisza / przycisku.

Powiązanie prawego przycisku myszy z czynnością inną niż celowanie nie będzie już powodować jednoczesnego celowania i nowej akcji.

Cyberware aksolotla będzie teraz skracać czas odnowienia podczas neutralizacji wroga bez użycia śmiercionośnej broni.

Szybki hack "Iconic Contagio" będzie teraz poprawnie powodował eksplozję w połączeniu z szybkim hackiem "Overheat".

Dodano specyfikacje rzemieślnicze dla Psalmu 11:6 i piły tarczowej, jeżeli gracz wykonał

wymagane aktywności, a te się nie pojawiły.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom ulepszanie przedmiotów do poziomu 5++ na konsoli Xbox.

Oprogramowanie cybernetyczne Skeleton nie będzie już obniżane po zdobyciu poziomu 3 korzyści "License to Chrome".

Odłamki umiejętności dla umiejętności, które zostały już wymaksowane, nie będą już wypadać.

Koszt pamięci RAM dla szybkiego hakowania Cyberpsychozy będzie się teraz poprawnie zmniejszał po zastosowaniu Nieprawidłowego Działania Cyberoprogramowania lub efektu EMP.

Zabijanie NPC, którzy są pijani lub używają braindance'u, będzie teraz poprawnie uruchamiać system policyjny.

Naprawiono problem polegający na tym, że oprogramowanie cybernetyczne RAM Recoup przywracało mniej pamięci RAM niż wskazywał na to jego opis.

Naprawiono błąd, który powodował, że pięści nie miały szansy na nałożenie krwawienia po osiągnięciu 20 poziomu umiejętności solo.

Poprawiono opis oprogramowania Biomonitora, aby poprawnie informowało, że postać jest leczona, gdy zdrowie spadnie poniżej 50%, a nie 35%.

Będzie teraz można aktywować oprogramowanie cybernetyczne Sandevistan podczas holorozmów, jeżeli postać jest w walce.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że można było zostać zabitym przez szybki hack, gdy umiejętność Berserk była aktywna, mimo że jego funkcja zapewniała, że zdrowie nie mogło spaść poniżej 25%.

Pojemność oprogramowania cybernetycznego zostanie teraz ograniczona do 450. Oprogramowanie cybernetyczne przekraczające limit będzie niewyposażone.

Naprawiono błąd, który mógł powodować, że łupy unosiły się w powietrzu i pojawiały się ponownie w tym samym miejscu po ich podniesieniu.

Zadania i otwarty świat

Dostosowano pościgi samochodowe, aby nie były zbyt częste i nie nakładały się na siebie.

Naprawiono błąd, który powodował, że pojazdy zakupione na stronie Autofixer nie były dodawane do listy posiadanych pojazdów, mimo iż za nie zapłacono.

Umożliwiono zdobycie kultowej broni BFC 9000 dla graczy, którzy przegapili rozbity AV na Rancho Coronado.

Naprawiono błąd, który powodował, że animacja inspekcji przepustki miejskiej NCART mogła zostać uruchomiona wewnątrz windy, przez co V przez nią spadał / spadała.

Naprawiono problem polegający na tym, że wiadomość z działu obsługi klienta NCART, która odblokowuje metro, nie docierała, nawet jeśli wymagania zostały spełnione.

Naprawiono przypadki, w których kontrakty mogły utknąć jako nieukończone w dzienniku bez żadnych celów.

A Day In The Life - Naprawiono błąd, który powodował, że Darrell Zhou ginął natychmiast po zbliżeniu się do znacznika zadania i w trakcie rozmowy z nim. Pamiętaj, że poprawka nie działa wstecz, co oznacza, że musisz wczytać zapis przed rozmową z Darrellem, aby móc ukończyć zadanie.

Belly of the Beast - Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było wyjść z bazyliszka po wejściu do tunelu.

Cyberpsycho Sighting: On Deaf Ears - naprawiono błąd, który powodował, że nie można było zebrać informacji wymaganych do postępu, ponieważ odłamek nie znajdował się w okolicy.

Don't Lose Your Mind - Naprawiono błąd, który powodował, że po wybraniu połączenia Delamainów nie można było przekroczyć celu "Podejdź do samochodu", ponieważ kabina się nie pojawiała.

Down on the Street - Naprawiono błąd, który powodował, że Takemura nie był obecny po przybyciu do salonu pachinko Wakako.

Gig: Bring Me the Head of Gustavo Orta - Naprawiono błąd, który sprawiał, że Gustavo stawał się wrogo nastawiony natychmiast po wejściu do swojego biura.

Gig: Bring Me the Head of Gustavo Orta - Naprawiono błąd, który powodował, że strażnicy natychmiast atakowali gracza po wybraniu opcji dialogowej "Ulicznego dzieciaka".

Really Want to Stay at Your House - Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było spać w łóżku V w trakcie trwania zadania.

Psycho Killer – ulepszono nagrodę za zneutralizowanie wszystkich cyberpsychopatów. Gracze, którzy już odebrali nagrodę, mogą odwiedzić Reginę i odebrać nową nagrodę ze skrzyni z bronią.

Reported Crime: Dredged Up - Naprawiono błąd, który powodował, że ślad, który należy zeskanować, aby przejść dalej, mógł zostać pominięty.

Spellbound – naprawiono błąd, który powodował, że obniżona cena Księgi Zaklęć mogła być wyższa niż pełna cena.

Widmo Wolności

Black Steel In The Hour of Chaos - Naprawiono błąd, który powodował, że we wpisie w dzienniku nie było celu, ponieważ cel spotkania z Reedem w opuszczonym hotelu nie pojawiał się.

Black Steel In The Hour of Chaos - Naprawiono błąd, który powodował, że podczas rozmowy z Yoko nie było opcji dialogowych, które pozwoliłyby na postęp w zadaniu.

Firestarter - Naprawiono błąd, przez który niektóre bronie mogły stać się przedmiotami służbowymi po zabraniu ich ze szafki.

Hi Ho Silver Lining - Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było porozmawiać z Mr. Hands w klubie Heavy Hearts, ponieważ nie można było z nim wchodzić w interakcje lub nie pojawiał się u graczy, którzy doświadczyli tego problemu w patchu 2.1.

Just Another Story - Naprawiono błąd, który powodował, że kontrakty pojazdów w niektórych przypadkach się nie pojawiały.

Things Done Changed - Naprawiono błąd, który powodował, że ekran mógł stać się czarny po wezwaniu pielęgniarki u graczy, którzy doświadczyli tego problemu w aktualizacji 2.1.

Dodano wiadomość od Reeda z napisami końcowymi dla zakończeń innych niż Wieża.

Usunięto możliwość instalowania dodatków do kultowego pistoletu Catahoula.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że można było aktywować cechę Protokół sensoryczny, gdy się odnawiała.

Naprawiono błąd, który powodował, że można było aktywować oprogramowanie cybernetyczne Akceleratora Synaptycznego podczas jego odnawiania.

Teraz postać będzie musiała mieć zainstalowany cyberdeck, aby korzystać z oprogramowania cybernetycznego Cogito Lattice.

Naprawiono błąd, który powodował, że wzmocnienie po wysadzeniu wroga za pomocą szybkiego hakowania granatu detonacyjnego nie zgadzało się z opisem.

Interfejs

Dodano kategorię Radioport w Ustawieniach → Rozgrywce, aby dostosować zachowanie Radioportu. Włącz opcję "Synchronizuj z radiem pojazdu", aby muzyka była odtwarzana po wyjściu z pojazdu. Dzięki funkcji "Przełącz stacje za pomocą naciśnięcia przycisku" możesz bez wysiłku przełączać się między stacjami radiowymi, po prostu naciskając przycisk Radioport, bez konieczności otwierania menu Radio. Włącz opcję "Zapisz bieżącą stację", aby port radiowy wznowił odtwarzanie stacji radiowej po załadowaniu zapisanej gry.

Okno danych, które pojawia się podczas skanowania, nie będzie już domyślnie wyświetlane na karcie "Hakowanie" zamiast "Dane". Zamiast tego będzie teraz zapamiętywać, która karta była ostatnio otwarta.

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom zmianę oprogramowania cybernetycznego w Ripperdocs i wyświetlanie paska pojemności oprogramowania cybernetycznego.

Dodano wyskakujące okienko, gdy nie można aktywować Sandevistanu podczas holorozmów.

Podobnie jak w przypadku wariantów niekultowych, kultowe szybkie hacki nie będą już miały czasu trwania wyświetlanego w opisach.

Wprowadzono drobne ulepszenia wyglądu witryn sieciowych.

Wizualia

Podświetlane neonami felgi Yaiba Kusanagi CT-3X będą się teraz prawidłowo świecić.

Naprawiono cienie pojawiające się na torsie V podczas noszenia podkoszulków.

Naprawiono ciemne cienie pojawiające się na rękach V, gdy trzymał niektóre bronie z włączonym ray tracingiem.

Karty tarota Diabeł i Sąd będą teraz poprawnie wyświetlane na ekranie nagród w końcowej fazie gry.

Pojazdy

Ślady opon będą teraz pasować do rzeczywistej powierzchni styku opony.

Dostosowano ruch zawieszenia niektórych pojazdów drogowych, aby poprawić go wizualnie.

Zawieszenie motocykla zostało ulepszone, aby zmniejszyć wizualne przenikanie przez drogi i krawężniki. Poprawiono również hamowanie. Niektóre pojazdy, w tym samochody osobowe i ciężarowe, będą teraz lepiej radzić sobie z lądowaniem z dużych skoków.

Do symulacji modelu napędu dodano wektorowanie momentu hamowania. Ta zmiana skutecznie zmniejsza podsterowność w pojazdach, które wcześniej nadmiernie cierpiały z jej powodu podczas gwałtownego hamowania podczas skręcania (najbardziej zauważalne w pojazdach z napędem na przód i z silnikiem z tyłu oraz centralnie ulokowanym).

Poprawiono lub ulepszono tuning w różnych pojazdach. Należą do nich: Mizutani Hozuki MH1, MH2 i "Hoseki", Villefort Deleon V400, V410 Coupe i "Vindicator", Thorton Colby CST40, Mahir Supron FS3-T, Chevillon Centurion 1000, Quadra Type 66 "Hoon" i wiele innych.

Pojazdy z napędem na wszystkie koła płynniej przekazują teraz moc przez przednie mechanizmy różnicowe podczas wychodzenia z driftu wywołanego trybem wypalenia (sprawdź instrukcję jazdy w bazie danych, aby uzyskać więcej informacji na ten temat).

Dynamiczne zarządzanie stabilnością zostało dostosowane tak, aby włączało się płynniej po dryfowaniu w trybie wypalania.

Implementacja trybu wypalania w większości samochodów z centralnie umieszczonym silnikiem została dopracowana, aby łatwiej wywoływać i ogólnie poprawiać wrażenia, w tym Rayfield Caliburn, Quadra Turbo R, Herrera Riptide itp.

Inne

Dodano funkcję CrystalCoat, która pozwala na zmianę koloru lakieru pojazdu. Ponieważ technologia ta została opracowana wyłącznie przez firmę Rayfield, jest ona obecnie dostępna tylko dla posiadanych przez Ciebie pojazdów Rayfield.

Wewnętrzna martwa strefa kontrolera została zmieniona na nowe wartości domyślne dla graczy, którzy ich nie zmienili, ponieważ zachowanie starych wartości domyślnych mogło spowodować dryf drążka.

Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach drzwi w megabudynku H10 nie zamykały się automatycznie.

Zaktualizowano listę adresów dla modderów w oprogramowaniu REDmod.

Źródło: CD Projekt RED, Tom's Hardware