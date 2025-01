Cyberpunk 2077: Phantom Liberty osiąga świetne wyniki sprzedaży. Hitowy dodatek z kolejnym kamieniem milowym

Po dosyć burzliwych początkach Cyberpunk 2077 ostatecznie stał się świetną grą, która w dużej mierze spełniła oczekiwania graczy oczarowanych pierwszymi trailerami. Od momentu ustabilizowania gry pod kątem technicznym produkcja cieszy się świetnymi recenzjami, a wydany w zeszłym roku dodatek Phantom Liberty dobitnie podkreślił, że zespół CD Projekt RED stać na wybitne produkcje. Nic dziwnego zatem, że teraz polska ekipa ma kolejny powód do świętowania.

Sprzedano już ponad 5 mln kopii Cyberpunka 2077: Phantom Liberty. Cóż, biorąc pod uwagę niezwykle ciepłe przyjęcie tego dodatku, dobicie do tej liczby było tylko kwestią czasu.

Jeszcze pod koniec listopada rodzime studio mogło pochwalić się, że sprzedano 4,3 mln kopii dodatku Phantom Liberty. Tym razem rozszerzenie do Cyberpunka 2077 przekroczyło kolejny kamień milowy. Jak poinformowano za pomocą oficjalnego profilu gry w serwisie X (dawny Twitter), sprzedano już ponad 5 mln kopii Cyberpunka 2077: Phantom Liberty. Cóż, biorąc pod uwagę niezwykle ciepłe przyjęcie tego dodatku, dobicie do tej liczby było tylko kwestią czasu. Wrażenie robi natomiast czas, w jaki udało osiągnąć ten wynik - wszak rozszerzenie ujrzało światło dzienne dopiero 26 września zeszłego roku.

O jakości Cyberpunka 2077: Phantom Liberty świadczy przede wszystkim bardzo wysoka ocena Metascore w serwisie Metacritic, który wynosi aż 89. Warto dodać, że do zakupu dodatku zachęcał także wydany równolegle patch 2.0 do podstawowej wersji gry, jak również fakt, że rozszerzenie debiutowało w rozsądnej cenie 30 dolarów (w Polsce 99 zł) - w sumie to niewiele za kolejne dziesiątki godzin rozgrywki. Mimo sukcesu Phantom Liberty nie ma jednak co oczekiwać kolejnego dużego dodatku do Cyberpunka - CD Projekt RED skupia się teraz na Wiedźminie 4, a w dalszych planach jest sequel Cyberpunka 2077 (Project Orion) czy remake Wiedźmina 1.

Źródło: @CyberpunkGame, WCCFTech