Cyberpunk 2077 z Path Tracingiem na sterydach wygląda obłędnie. Modyfikacje jeszcze bardziej podnoszą poziom graficzny

Już pierwsze dema technologiczne, które przedstawiały technologię Ray Tracingu, potrafiły zrobić spore wrażenie, jeśli chodzi o realistyczną oprawę graficzną. Z czasem NVIDIA wprowadziła bardziej zaawansowaną technologię śledzenia promieni o nazwie Path Tracing. Jedną z gier, która dziś może z niej skorzystać, jest Cyberpunk 2077. Okazuje się, że po wprowadzeniu kilku modyfikacji warstwa wizualna zbliża się do rzeczywistej bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Path Tracing pozwala na osiągnięcie lepszych efektów od Ray Tracingu, natomiast do działania wymaga o wiele większych zasobów obliczeniowych i obecnie mało która osoba może sobie pozwolić na skorzystanie z tej technologii. Kiedy jednak dysponuje się już odpowiednim sprzętem, a na dodatek zastosuje się kilka modyfikacji w grze Cyberpunk 2077, można osiągnąć naprawdę imponujące rezultaty. Omawiany scenariusz został zaprezentowany na portalu X (Twitter) przez użytkownika MisterSpace3. Widać w nim efekty włączonego pełnego Path Tracingu oraz kilku "modów", z których wymieniono jedynie Nova LUT.

Here's what path traced #Cyberpunk2077 with a couple of extra mods and imports can achieve



*notice the complete absence of the gt7 overdone and abundant unrealistic sun-glare-everywhere-on-paint effect. pic.twitter.com/syeUp2wWoa