Cyberpunk 2077 z włączonym Path Tracingiem na budżetowych GPU? Intel stara się wprowadzić taki scenariusz w życie

Obecnie, aby skorzystać z zaawansowanego systemu, który symuluje prawdziwą fizykę światła, czyli Path Tracingu, potrzeba bardzo mocnego układu graficznego (najlepiej NVIDIA GeForce RTX 4080 lub 4090 do 4K) oraz uruchomionej gry Cyberpunk 2077. Wymagania więc wcale nie są najmniejsze i mało kto może sobie pozwolić na sprawdzenie "następcy" Ray Tracingu. Z pomocą może przyjść Intel, który ma zamiar dać możliwość włączenia Path Tracingu na słabszych układach graficznych.

Intel ma w planach wprowadzić obsługę technologii Path Tracingu dla swoich zintegrowanych układów graficznych, a także tych budżetowych z linii Arc.

W ostatnim czasie Intel kładzie duży nacisk na rozwój technologii związanej z renderowaniem opartym na sieci neuronowej w czasie rzeczywistym (real-time neural rendering). Korzyści tej techniki mogą się okazać szczególnie istotne w mniej wydajnych układach graficznych. Według Intela moc obliczeniowa całego sprzętu nie będzie musiała być już tak duża, aby uruchomić tytuły z Path Tracingiem. Narzędzi opartych na wspomnianych sieciach neuronowych jest już kilka i mogą one z powodzeniem przetworzyć 70 - 90% natywnego Path Tracingu (w grę wchodzi kompresja danych). Swoje zastosowanie mają one znaleźć w procesorach graficznych Intel Arc oraz zintegrowanych układach graficznych.

Całość więc będzie oparta w głównej mierze o odpowiednie algorytmy, które będą w stanie przetworzyć tę zaawansowaną technikę na niezdolnych do tego (w normalnych warunkach) układach graficznych. Na ten moment można się oczywiście posiłkować również DLSS od NVIDII, jednak jakość obrazu nie będzie równała się z tą oryginalną. Intel także ma swoją odpowiedź na tę technologię, a mianowicie XMX funkcjonujący przy pomocy Sztucznej Inteligencji. Same możliwości Ray Tracingu Intela również w ostatnim czasie mocno dogoniły NVIDIĘ, więc rozwój sytuacji może się okazać naprawdę ciekawy. Wprowadzenie omawianych rozwiązań - renderowanie neuronowe oraz Path Tracing w czasie rzeczywistym - może trafić już do procesorów graficznych z rodziny Battlemage (druga generacja).

