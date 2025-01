Karty graficzne Intel ARC wraz z nowymi sterownikami mają nawet 300% wyższą wydajności w Assassin's Creed Unity

Karty graficzne Intel ARC zadebiutowały w zeszłym roku, jednakże jakość sterowników jeszcze przez długi czas pozostawała sporo do życzenia. O ile w wielu produkcjach opartych na nowszych bibliotekach DirectX 12, karty Intel ARC działały zwykle zgodnie z ich specyfikacją, tak w starszych API wydajność często była poniżej oczekiwań. O tym, że Intel nieustannie pracuje nad jakością swoich sterowników świadczy najnowsza paczka. Oferuje ona naprawdę spory skok wydajności w jednej z najładniejszych gier z serii Assassin's Creed.

Intel opublikował nową paczkę sterowników dla kart graficznych ARC Alchemist. Te o numerze 31.0.101.4514 dają nawet ponad 300% przyrost wydajności w grze Assassin's Creed Unity, opartej na bibliotekach DirectX 11.

Najnowsza paczka sterowników Intela o numerze 31.0.101.4514 (wersja BETA) oferuje bardzo duży skok wydajności w grze Assassin's Creed Unity, do dzisiaj uważanego za najlepiej wyglądającą grę z serii Ubisoftu. W rozdzielczości Full HD i przy detalach Very High, wzrost osiągów ma sięgać 271% (największy przyrost oczywiście dla Intel ARC A770, spodziewamy się że przy ARC A750 wyniki będą niewiele gorsze). Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w rozdzielczości 2560 x 1440, gdzie wzrost wydajności na ustawieniach wysokich ma sięgać aż 313%. Takie wartości dobitnie pokazują, że w układach Alchemist jest spory potencjał, który zostaje wykorzystywany w coraz większej liczbie gier, ale dopiero po odpowiednim dopracowaniu warstwy software'owej.

Nowa paczka sterowników przynosi również dalszy wzrost wydajności w wyścigowej grze F1 22 (już na bazie bibliotek DirectX 12). Mowa o maksymalnie 36% wzroście osiągów w Full HD, do 20% w rozdzielczości 1440p oraz do 10% lepsze wyniki w Full HD przy maksymalnych ustawieniach graficznych i z włączonym Ray Tracingiem. Dalej mamy optymalizacje dla gry Deathloop - do 10% wyższe osiągi w Full HD (detale ultra) oraz do 8% w 1440p (Very High). Sterowniki można pobrać bezpośrednio ze strony Intela - tutaj.

Źródło: Intel