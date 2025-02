Jak ustawić odbieranie poczty Gmail w trybie push na iPhone i dostawać e-maile bez opóźnień? Poradnik krok po kroku

We współczesnych smartfonach mamy do dyspozycji wiele różnych form komunikacji. Zaczynając od telefonowania i pisania SMS’ów, przez wiadomości w ramach jednego ekosystemu (np. iMessage na iPhone), szereg uniwersalnych, wieloplatformowych komunikatorów internetowych (Messenger, Signal, Telegram itp.), a kończąc na wideokonferencjach i aplikacjach społecznościowych. Zaskakujące jest jednak to, jak dobrze radzi sobie nadal stara, poczciwa poczta elektroniczna. Pierwszy e-mail wysłany został w latach 70-tych ubiegłego stulecia, a ponad 50 lat później nadal korzystają z niego miliardy osób na całym świecie. To wręcz niespotykane w obecnych czasach, gdy wiele rzeczy zmienia się na przestrzeni zaledwie kilku lat. Nie jest to komunikacja w czasie rzeczywistym, ale chyba właśnie w tym tkwi jej sekret. Można wysłać odpowiednio sformatowaną wiadomość z załącznikami i podpisem, która spokojnie sobie leży na serwerze, aż do momentu, gdy ktoś ją odbierze i przeczyta.

Autor: Tomasz Duda

Niedawno publikowałem dla Was drugą część przydatnych porad do iPhone. Umieściłem w niej informację o tym, jak zmienić odbieranie e-maili z trybu push na fetch w domyślnej aplikacji pocztowej. Jak wiadomo, push oznacza, że wiadomość wypychana jest z serwera na smartfon od razu po jej otrzymaniu, więc zaletą jest maksymalne przyspieszenie odbierania poczty. Natomiast w trybie fetch odbieranie też jest co prawda automatyczne, ale odbywa się regularnie, co ustalony czas (np. 15, 30, 60 minut). W przypadku wielu kont może to (choć nie musi) zmniejszyć trochę zużycie energii w smartfonie, a powiadomienia nie będą przeszkadzały użytkownikowi zbyt często.

Jedna z komentujących osób zauważyła jednak, że w przypadku bardzo popularnej poczty Gmail opcja push jest domyślnie nieaktywna, a zapewne znajdzie się sporo osób, które będą chciały z niej skorzystać. Czy da się to zrobić? Okazuje się, że tak, choć są też istotne wady tego rozwiązania, o których wspomnę w niniejszym poradniku. Rzecz jasna skupiam się tutaj tylko na sytuacji, kiedy ktoś chce używać systemowej aplikacji Poczta do obsługi wiadomości z Gmail. Jeśli w rachubę wchodzi doinstalowanie oddzielnego klienta poczty, to lepsze będzie skorzystanie z aplikacji Gmail, która nie ma z tym najmniejszego problemu. Działa na iPhone bardzo szybko.

Jak ustawić odbieranie poczty Gmail z trybu fetch, na push w fabrycznej aplikacji na iPhone?

Zacznijmy może od samego początku, czyli załóżmy, że nie masz jeszcze skonfigurowanego konta Gmail w domyślnej, systemowej aplikacji w iOS, noszącej po prostu nazwę Poczta (jeśli masz, to możesz oczywiście ten krok pominąć). Aby je dodać, wejdź w Ustawienia - Poczta - Konta - Dodaj konto. W tym miejscu wyświetli się lista popularnych usług pocztowych, gdzie dotknij nazwy Google. Teraz podaj swój adres Gmail, a następnie wpisz hasło. Jeśli masz włączoną weryfikację dwuetapową (np. kod zabezpieczający otrzymywany przez SMS), to na następnym ekranie dotknij przycisku Wyślij, a potem wpisz go w wyświetlone pole. Później potwierdź jeszcze, że chcesz się zalogować oraz pozwalasz na dostęp do konta Google. Na końcu zaznacz, które elementy mają się synchronizować (poczta, kontakty, kalendarze, notatki).

Teraz wejdź w menu Ustawienia - Poczta - Konta - Pobierz nowe dane. Tutaj domyślnie wszystkie konta pocztowe skonfigurowane są tak, aby pobierać pocztę w trybie Fetch (czyli regularnie, w ustalonych odstępach czasu). Ciekawostką jest to, że jeśli w tym miejscu dotkniesz nazwy konta Gmail, to zobaczysz, że w jego opcjach są tylko dwie metody odbierania poczty elektronicznej: Fetch lub Ręcznie. Nie ma opcji Push, która może być dostępna w innych kontach pocztowych, takich jak choćby Outlook. Dlatego należy zrobić to inną metodą, nie jest ona idealna, ale o tym za moment. W menu o nazwie Pobierz nowe dane, na samej górze wyświetlacza aktywuj opcję Push, natomiast na dole zmień ustawienia pobierania na Automatycznie.

Od tego momentu automatyczne odbieranie e-maili w trybie push powinno już działać, również na Gmailu. Przynajmniej w teorii. U mnie jednak było tak, że gdy aplikacja Poczta była wyświetlona na iPhone, to faktycznie wiadomości e-mail dochodziły praktycznie od razu. Dosłownie kilka sekund po ich wysłaniu pojawiały się na koncie Gmail. Jednak gdy telefon był zablokowany, to nie dostawałem powiadomień. To się jednak zmieniło, gdy zmodyfikowałem ustawienia powiadomień dla aplikacji Poczta. Aby to zrobić, wejdź w Ustawienia - Powiadomienia - Poczta. Tutaj upewnij się, że opcja Włącz powiadomienia jest aktywna, a także powiadomienia na ekranie blokady są włączone. Ja musiałem jednak wejść jeszcze w opcje Dostosuj powiadomienia, wejść w konto Gmail i tutaj aktywować Plakietki, Alerty i wybrać dźwięk alertu. Od tego momentu, gdy dostałem nowy e-mail na poczcie Google, pojawiał się odpowiedni dźwięk oraz informacja na ekranie blokady, w ciągu kilku sekund od wysłania wiadomości.

Okej, udało się skonfigurować odbieranie poczty Gmail w trybie push, w systemowej aplikacji na iPhone, ale sytuacja i tak nie wygląda idealnie. Widoczne są dwa podstawowe problemy. Po pierwsze: jeśli ustawimy ogólne odbieranie poczty w trybie push, to zmienia się ono nie tylko dla jednego konta, lecz dla wszystkich. Innymi słowy, jeśli mamy jeszcze kolejne konto Gmail (lub inne), to nawet jeśli jest ono ustawione indywidualnie na “fetch”, to i tak będzie działało w trybie push. Po drugie (i ważniejsze): niestety odbiór Gmail w trybie push działa tylko, gdy iPhone podpięty jest do ładowania i połączony z Wi-Fi. Tak, jest to bardzo nieciekawa wiadomość dla osób, które chciałyby odbierać wiadomości z Gmail w trybie push w dowolnym momencie. Najwyraźniej Apple stwierdziło, że opcja ta ma wpływ na zwiększenie zużycia energii, czyli skrócenie czasu pracy smartfonu, więc postanowiła ją ograniczyć. Na szczęście zawsze pozostaje alternatywa, w postaci oddzielnej aplikacji Gmail ze sklepu AppStore, która już takiego ograniczenia nie ma.