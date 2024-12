Jak działa retro technologia strzelania do kaczek z NES-a? W Duck Hunt Nintendo posłużyło się bardzo ciekawym rozwiązaniem

Zapewne spora część czytelników PurePC pamięta czasy, w których gry rozgrywane były na monitorach, czy też telewizorach CRT (kineskop), z kolei sprzętem do ich uruchamiania był NES (Nintendo Entertainment System) lub polski odpowiednik będący równocześnie jej klonem, czyli Pegasus. Sporą popularności cieszyła się wówczas gra Duck Hunt, w której strzelaliśmy do kaczek z pistoletu. Na tamte czasy robiła duże wrażenie. Dziś wiemy już, jak dokładnie działa ta technologia.

Przeszło 38 lat temu na konsolę Nintendo Entertainment System została wydana gra Duck Hunt. W Polsce najpopularniejszym klonem urządzenia był Pegasus, który umożliwiał zabawę w strzelanie do kaczek z dodatkowym pistoletem. Technologia pozwalająca na rozgrywkę jest bardzo interesująca.

Samej gry z pewnością nie trzeba przedstawić zbyt wielu osobom, gdyż swego czasu cieszyła się naprawdę dużą popularnością. Dodatkowym akcesorium, które umożliwiało grę w Duck Hunt, był pistolet o nazwie Nintendo Zapper (miał on także swój odpowiednik dla konsoli Pegasus). Sposób jego działania jest naprawdę ciekawy, a sam pomysł można zaliczyć do bardzo udanych. Jak zapewne wiemy, funkcjonowanie ekranów opiera się na "odświeżaniu obrazu", które w czasach monitorów kineskopowych przebiegało od lewej do prawej strony, a przy okazji od początku do końca wyświetlacza, niejako "malując" każdą linię w poziomie po kolei aż do powstania pojedynczej klatki. Częstotliwość odświeżania pionowego określa, ile razy w ciągu sekundy występuje cały proces.

W samej grze Duck Hunt naszym celem było precyzyjne strzelanie do kaczek. W momencie, gdy naciskaliśmy przycisk spustu w pistolecie, ekran robił się na chwilę czarny i w miejscu kaczki generowany był biały prostokąt. Wszystko dlatego, że w pistolecie znajdował się czujnik światła. Jeśli więc w chwili naciśnięcia spustu pistolet skierowany był w stronę białego pola, które wyświetlało się przez moment, to oprogramowanie uznawało to za trafiony cel i w następnych klatkach wyświetlacz pokazywał zaktualizowany obraz. Warto zapoznać się z poniższym materiałem wideo, ponieważ pokazuje nam w bardzo zwolnionym tempie cały proces i pomaga bardziej "namacalnie" wszystko zrozumieć.

Źródło: YouTube @The Slow Mo Guys