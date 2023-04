Super Tilt Bro. - gra w stylu Super Smash Bros. na konsole NES z kartridżem, który umożliwia grę online

Zarówno retro konsole, jak i ich emulatory nadal cieszą się całkiem sporą popularnością. Do dnia dzisiejszego wychodzą nowe produkcje przeznaczone na zamierzchłe sprzęty. Jedną z nich jest tytułowa gra Super Tilt Bro. Oparta została na tych samych mechanikach, co znana wszystkim seria bijatyk Super Smash Bros. Do realizacji tego projektu, jej twórca utworzył zbiórkę na Kickstarterze i osiągnął cel w ciągu 48 godzin. Udało się to, ponieważ produkcja jest dość wyjątkowa.

Super Tilt Bro. to z pozoru zwyczajna gra, przeznaczona na konsole NES. To, co czyni ją wyjątkową, to specjalny kartridż z zaimplementowanym modułem oraz anteną Wi-Fi.

Za stworzenie gry odpowiada niezależny twórca Sylvain Gadra, z kolei za samą publikację tytułu Broke Studio. Cała historia zaczęła się lata temu, kiedy to Sylvain znalazł swoją starą konsolę NES i zaintrygował się jej 8-bitowym procesorem. Okazało się, że tworzenie gier dla tego systemu jest całkiem proste. Wpadł więc na pomysł, aby stworzyć grę podobną do wspomnianego Super Smash Bros. Programując więc tytuł od zera w asemblerze, udało się go ukończyć w 2018 roku i od tamtego czasu jest ciągle rozwijany. Niedługo później powstał fizyczny kartridż z grą, który został zintegrowany z modułem Wi-Fi ESP8266. Jest to dość rewolucyjne rozwiązanie, które wykorzystuje możliwości rozbudowy kartridży praktycznie do ich granic.

Ta swego rodzaju modyfikacja umożliwiła grę online, bezpośrednio z oryginalnej konsoli NES. W celu sprzedaży fizycznych nośników dla większej liczby odbiorców postanowiono wystartować ze zbiórką w serwisie crowdfundingowym Kickstarter. Cel osiągnięto błyskawicznie, a obecnie zebrano już ponad 267 tys. złotych ze 183 tys. wymaganych. W grze wcielamy się w jedną z czterech dostępnych postaci i mierzymy się z graczami z całego świata bądź z osobą, która siedzi obok nas na kanapie. Możliwa jest również gra w pojedynkę poprzez tryb fabularny. W sieci udostępnione zostało demo gry, które możemy ściągnąć na praktycznie każdy system operacyjny. Największy minus to niestety cena. Pakiet, w którym znajdziemy kartridż z grą, instrukcją, soundtrackiem oraz cyfrową wersją komiksu kosztuje obecnie 252 zł.

