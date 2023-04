Data Frog SF2000 - bardzo tani gamingowy handheld, na którym uruchomimy gry z Gameboya Advance i innych retro konsol

Na rynek gamingowych handheldów dołączył właśnie nowy sprzęt - Data Frog SF2000. Swoją stylistyką bardzo nawiązuje do popularnego niegdyś SNES-a, a dokładniej do jednego z jego kontrolerów. Pomimo że obecnie możemy znaleźć wiele podobnych sprzętów, to ten wyróżnia się spośród nich zastosowanym wyświetlaczem, a przede wszystkim swoją bardzo niską ceną. Urządzenie jest na tyle wydajne, że bez problemu uruchomimy na nim gry z wielu starszych konsol.

Data Frog SF2000 to handheld przypominający kontroler do SNES-a, na którym zagramy w gry z Sega Genesis, Gameboya oraz innych retro konsol.

Sam design urządzenia może się podobać. Zarówno ułożenie klawiszy funkcyjnych, jak i gałek analogowych zostało przemyślane. Na froncie ujrzymy 3" wyświetlacz o rozdzielczości 1280 x 720 px. Zastosowany rodzaj matrycy to IPS o 178-stopniowym kącie widzenia. Za procesor odpowiada 2-rdzeniowa jednostka SL4350 o taktowaniu 1,0 GHz. Dopełnia ją 1 GB wbudowanej pamięci RAM. Producent zapewnia, że taka konfiguracja powinna poradzić sobie z emulowaniem gier z konsol Famicon, SFC, Sega Genesis, Gameboy (od pierwszej wersji po model Advance) oraz emulatora MAME. Możliwości mamy więc całkiem sporo.

Data Frog SF2000 Procesor SL4350 2 x 1,0 GHz Pamięć RAM 1 GB Pamięć wbudowana - Wyświetlacz 3" IPS 1280 x 720 px Obsługa systemów FC, SFC, MD, GB, GBC, GBA, MAME Wymiary 166 x 69 x 32 mm System SGE2.0 Akumulator 1500 mAh Złącza i sloty USB-C, slot na karty microSD Cena 115,66 zł (obecna)

189,61 zł (regularna)

Zastosowany akumulator to ogniwo o pojemności 1500 mAh, które ma nam zapewnić od 5 do 6 godzin rozgrywki. Niestety ładowanie trwa prawie tyle samo co działanie urządzenia. Do osiągnięcia 100 % będziemy potrzebować około 4 godzin. Sprzęt możemy podłączyć do TV za pomocą złącza AV (obsługiwany jest system NTSC oraz PAL). Sam system wspiera bezpośrednie pobieranie nowych gier oraz funkcję zapisu stany gry. Dość zaskakująca jest cena, ponieważ obecna kwota, jaką przyjdzie nam zapłacić za handheld wynosi dokładnie 115,66 zł. Do tego przesyłka jest darmowa. W zestawie otrzymamy przewody do podłączenia sprzętu pod TV, przewód ładujący oraz kartę microSD o pojemności 16 GB. W przypadku chęci zakupu musimy udać się na chiński serwis sprzedażowy Aliexpress.

Źródło: Notebookcheck