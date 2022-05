Ja, Inkwizytor – gameplay trailer z gry na podstawie powieści J. Piekary. Szpetnie graficznie, za to... klimatycznie!

W świecie gier nie brakuje tych, które bazują na książkach lub są nimi przynajmniej inspirowane. Sporo takich "egranizacji" znajdziemy chociażby na naszym rodzimym podwórku, i nie mam na myśli wyłącznie Wiedźmina, ale także gry takie jak Gamedec czy nadchodzące "Ja, Inkwizytor". O tytule tym (na podstawie historyczno-fantastycznych książek Jacka Piekary) usłyszeliśmy pod koniec 2018 roku i trzeba przyznać, że jak dotąd otrzymaliśmy wyłącznie skrawki materiałów. Jednak dziś do sieci trafił niemal 2-minutowy gameplay trailer, który nie pozostawia złudzeń. "Ja, Inkwizytor" nie będzie grą zbyt ładną graficznie, a już na pewno nie zbliży się w tej kwestii do gier typu AAA. Wydaje się jednak, że możemy liczyć na świetny klimat.

"Jezus nie umarł na krzyżu, lecz zstąpił z niego i ukarał niewierzących. 1500 lat później armia inkwizytorów brutalnie egzekwuje jego wiarę" - czytamy w opisie gry pt. I, the Inquisitor, która otrzymała właśnie gameplay trailer.

Akcja gry pt. "Ja, inkwizytor" rozegra się w podzielonym na pięć dzielnic miasteczku o nazwie Koenigstein (przy którego opracowywaniu wzorowano się na epoce wczesnego renesansu) oraz w mrocznym, przesiąkniętym złem Nieświecie. Każda dzielnica ma się wyróżniać charakterystycznym dla siebie wyglądem czy klimatem. Jeśli chodzi zaś o tło fabularne, to mamy tu znanego z Cyklu Inkwizytorskiego Jacka Piekary Mordimera Madderdina, występującego w imieniu Jezusa Chrystusa, by szerzyć "dobrą" nowinę oraz mścić się na... "niewiernych".

Za tytuł odpowiada wrocławskie studio The Dust, choć w pracach nad grą nie mogło zabraknąć samego Jacka Piekary. Jeśli chodzi o gatunek, w którym przygotowano tytuł, to mamy tu do czynienia z przygodową grą akcji z widokiem TPP, w trakcie której ważną rolę odgrywać będzie m.in. prowadzenie rozmów z postaciami zamieszkującymi Koenigstein. Gra ma pojawić się na pecetach oraz konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5. Daty premiery jeszcze nie ogłoszono, choć optymistyczne szacunki wskazują na koniec bieżącego roku.

