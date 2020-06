iOS 14 zaoferuje nagrywanie rozmów - co z legalnością funkcji?

Prezentacja nowych systemów Apple, w tym iOS 14, nastąpi już 22 czerwca podczas konferencji WWDC 2020 realizowanej w formule online. Wtedy też poznamy prawdziwą listę nowości, które trafią na mobilną platformę systemową Apple. Według doniesień serwisu IT Home, gigant z Cupertino może umieścić we wspomnianym oprogramowaniu funkcję nagrywania rozmów. Co ciekawe, podobne narzędzie działało w Androidzie i najpewniej niebawem do niego wróci. O ile w przypadku Zielonego Robota, który jest dość otwartym oprogramowaniem, nie stanowi to zaskoczenia, o tyle zupełnie nie spodziewałem się takiego kroku po Apple. Rozwiązanie będzie działać nie tylko w przypadku połączeń głosowych. Firma pomyślała również o wideorozmowach.

Jeśli doniesienia potwierdzą się, iOS 14 może uraczyć nas obecnością funkcji nagrywania rozmów. Pozostaje jeszcze kwestia legalności rozwiązania w poszczególnych krajach.

Nagrywanie rozmów było możliwe w Androidzie już lata temu, jednak z uwagi na prawo niektórych krajów, Google z niego zrezygnowało. Oczywiście istnieją metody pozwalające na obejście wspomnianej niedogodności, jednak nie ma to, jak natywnie działającą funkcja. Wiemy już, że takowa wróci do Zielonego Robota, jednak w najskrytszych marzeniach nie pomyślałbym, że opisywana opcja może pojawić się na smartfonach Apple. Okazuje się, że istnieją spore szanse na to, że iOS 14 zostanie wyposażony w funkcję nagrywania połączeń głosowych oraz rozmów realizowanych za pośrednictwem aplikacji FaceTime.

Podczas niemal każdej rozmowy z konsultantem telefonicznym, miły głos informuje mnie, że rozmowa jest nagrywania i jeśli nie wyrażam na to zgody, powinienem się rozłączyć. Sęk w tym, że w drugą stronę nie działa to już tak dobrze, a szkoda. Z chęcią nagrałbym odważne zapewnienia rozmówcy, który niejednokrotne, mówiąc kolokwialnie, wciska mi kit. To solidna broń przeciwko nieuczciwości zdalnych sprzedawców usług. Owszem, możemy prosić, aby w drodze reklamacji przedstawiciele firmy odsłuchali rozmowę, jednak sami nie będziemy mieć do niej dostępu. Właśnie dlatego uważam, że Apple uczyni słusznie, implementując takową możliwość w iOS 14. Oczywiście, na potwierdzenie musimy zaczekać do drugiej połowy miesiąca.

Źródło: ITHome, Avdan (YouTube)