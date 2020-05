Apple WWDC 2020 - prezentacja systemu iOS 14 już 22 czerwca

Jakiś czas temu Apple zakomunikowało, że konferencja WWDC 2020 nie odbędzie się w dotychczasowej formule. Winny temu jest, a jakże, koronawirus, który jest powodem odwołania wielu technologicznych eventów. Niemniej Sadownicy obiecali, że Worldwide Developers Conference przybierze nieco inną formę. Miała być ona „innowacyjna”, lecz wyszło jak zawsze - standardowo. Nic w tym złego. Większość gigantów branży, a także mniejszych firm przenosi się z wydarzeniami do internetu. Nie inaczej jest w przypadku Apple, które zapowiedziało, że wirtualna edycja WWDC 2020 odbędzie się już 22 czerwca. Firma chwali się, że będzie to największa pod względem liczby uczestników konferencja koncernu.

Konferencja Apple WWDC 2020 odbędzie się już 22 czerwca. Natomiast nie będzie to wydarzenie stacjonarne, a event transmitowany za pośrednictwem strony internetowej. Ma w nim wziąć udział blisko 23 miliony uczestników.

Nie kojarzę firmy działającej w obrębie nowych technologii, która nie zdecydowałaby się na przeniesienie stacjonarnych konferencji do sieci. Pandemia koronawirusa wymusza stosowanie odpowiednich środków ostrożności i dotyczy to również eventów, podczas których prezentowane są nowinki w postaci usług, smartfonów, komputerów czy nowych wersji systemów operacyjnych. Trend ten dotyczy również Apple. Dla mnie nie ma to większego znaczenia, gdyż nie miałem jeszcze okazji uczestniczyć innym niż online'owe WWDC i jak sądzę, nie stanie się to w najbliższym czasie. Dla stałych uczestników jest to natomiast spora oszczędność. Bilet na event kosztował ponad półtora tysiąca dolarów, co nie jest kwotą niską.

W kwestii tematów, które mogą zostać poruszone na Apple WWDC 2020, jest kilka pewniaków. Spodziewać możemy się przede wszystkim zapowiedzi i prezentacji nowych wersji systemów operacyjnych dla iSprzętu — iOS 14, iPad OS 14, macOS 10.16 oraz tvOS 14. Jak mniemam, prowadzący poświęcą więcej czasu funkcjom AR, które ostatnio zyskują na popularności. Nie spodziewałbym się za to większych premier sprzętowych. W zasadzie wątpię, czy 22 czerwca dojdzie do jakichkolwiek ujawnień produktów istotniejszych niż akcesoria. Mogę się natomiast mylić, a gigant z Cupertino może nas wszystkich zaskoczyć.

