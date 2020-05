Apple Macbook Pro 13 2020 w nowej wersji z Intel Core i7-1068NG7

O kilku dni krążyły w sieci plotki o możliwym debiucie odświeżonego laptopa Apple Macbook Pro 13 z procesorami Intel Ice Lake-U. Dzisiaj natomiast amerykański producent oficjalnie wprowadza do sprzedaży nową wersję swojego popularnego notebooka z linii Pro. Choć dotychczas sądziliśmy, iż odświeżony Macbook Pro 13 otrzyma większy ekran (i stanie się Macbookiem Pro 14), ostatecznie Apple zdecydowało się na pozostawienie 13-calowej matrycy Retina. Największą zmianą jest wprowadzenie wydajniejszych procesorów Intel Ice Lake-U. Apple Macbook 13 (2020) będzie także pierwszym laptopem, w którym zastosowane zostaną układy o domyślnym TDP podwyższonym do 28 W, dzięki czemu procesory powinny w pewnych zastosowaniach wypadać wyraźnie lepiej od zwykłych, 15 W wersji.

Apple oficjalnie wprowadziło do sprzedaży odświeżonego laptopa Macbook Pro 13, który otrzyma procesory Intel Core i5-1038NG7 oraz Intel Core i7-1068NG7 - procesory mają domyślne TDP zwiększone do 28 W.

Nowy Apple Macbook Pro 13 otrzyma 4-rdzeniowe i 8-wątkowe procesory Intel Ice Lake-U z nominalnym TDP zwiększonym do 28 W. Mowa o jednostkach Intel Core i5-1038NG7 (2,0 GHz bazowy zegar i 3,8 GHz w trybie Turbo Boost 2.0) oraz Intel Core i7-1068NG7 (2,3 GHz zegar bazowy oraz do 4,1 GHz w trybie Turbo Boost 2.0). Nie zabraknie także zintegrowanego układu graficznego Intel Iris Plus Graphics G7 oraz maksymalnie 32 GB (domyślnie 16 GB) pamięci RAM LPDDR4X 3733 MHz. Co ciekawe, producent zwiększył także minimalną pojemność dysku SSD - teraz do wyboru będzie 512 GB, 1 TB, 2 TB lub 4 TB.

Nowy Apple Macbook Pro 13 (2020) otrzyma w dalszym ciągu 13,3-calowy ekran IPS Retina o rozdzielczości 2560x1600 pikseli z jasnością do 500 nitów, wsparciem dla szerokiej palety barw DCI-P3 oraz zgodny z techniką True Tone. Laptop będzie także wyposażony w cztery porty Thunderbolt 3 o przepustowości 40 Gbps każdy. Odświeżony notebook ponadto otrzyma także usprawnioną klawiaturę Magic Keyboard z nożycowymi przełącznikami. W zestawie oprócz laptopa znajdziemy także zasilacz o mocy 61W z kablem USB typu C. Nowy Apple Macbook Pro 13 (2020) jest wyraźnie droższy od poprzednika - podstawowy wariant z Intel Core i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB został wyceniony na 9899 złotych. Topowa konfiguracja (Core i7, 32 GB RAM, 4 TB SSD) to z kolei wydatek rzędu bagatela 18999 złotych. Wysyłka laptopów nastąpi w ciągu maksymalnie 14 dni.

Źródło: Apple