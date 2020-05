Google i Apple wyjaśniają zasady śledzenia zrażonych COVID-19

Niedawno informowałem Was o tym, że Google i Apple udostępnią specjalne API, czyli mówiąc prościej — zestaw narzędzi deweloperskich, z których mogą korzystać aplikacje firm trzecich. Rzeczone API miałoby znaleźć zastosowanie w śledzeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, a dostęp miałyby uzyskać programy przygotowane na zlecenie rządów w poszczególnych państwach. Rozwiązanie zostanie wykorzystane w naszym rodzimym ProteGO, dlatego też wiele osób obawia się, w jaki sposób uzyskiwane przez API dane o użytkowniku będą pozyskiwane, magazynowane i wykorzystywane. Google i Apple postanowiły wyjaśnić te kwestie możliwie najprościej. Poznaliśmy również warunki, jakie wspomniane firmy stawiają rządom.

Fot. Free To Use Sounds / Unsplash

Tytułowe API trafi do iPhone'ów w formie aktualizacji oprogramowania iOS 13.5. Smartfony z Androidem otrzymają je najpewniej za pośrednictwem Google Play Services. Z zestawu narzędzi weń zawartych będą mogły korzystać aplikacje rządowe oraz aplikacje powstałe na zlecenie rządów. Jak nietrudno zgadnąć, celem działania takowych programów miałoby być monitorowanie użytkowników, jednakże muszą one służyć wyłącznie walce z koronawirusem. To podstawowy warunek, jaki Google i Apple stawiają przed instytucjami oraz firmami starającymi się uzyskać dostęp do API.

Co ważne, aplikacje będą musiały zapytać użytkownika o zgodę na wykorzystanie rzeczonych danych. Dotyczy to oczywiście także informacji o pozytywnym teście na COVID-19. Programy korzystające z API będą zobowiązane do zbierania minimalnej ilości danych o użytkowniku. Zabronione jest wykorzystywanie informacji w celach reklamowych oraz monitorowanie geolokalizacji. To nieco uspokaja. Jak więc będzie działać takie ProteGO? Wszystko będzie opierało się na połączeniu Bluetooth. Jeśli zbliżymy się do osoby zarażonej koronawirusem i korzystającej sumiennie z aplikacji, otrzymamy stosowną informację. Przejrzystość rozwiązania powinna nieco uspokoić kwestie prywatności tego typu narzędzi.

Źródło: Apple