E-handel vs koronawirus. Jak wygląda dziś sprawa zakupów online?

W czasie domowej izolacji i zamkniętych galerii handlowych, kanał online jest dla wielu sklepów jedyną szansą na sprzedaż. Według danych platformy Shoper, sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że sprzedawcy zaczęli otwierać kolejne sklepy internetowe. Wielu przedsiębiorców szuka szansy na sprzedaż swoich towarów w internecie, do którego wciąż dostęp mają wszyscy. To, że sprzedaż przeniosła się do internetu widać najlepiej po danych, zebranych w pierwszej połowie marca na platformie sklepów internetowych Shoper. Zainteresowanie otwarciem sklepu internetowego, w marcu 2020 wzrosło o połowę w porównaniu z tym samym miesiącem w roku ubiegłym. Największe wzrosty notują branże: artykuły spożywcze (wzrost zamówień - 239%), zdrowie i uroda (apteki, drogerie online - 138%) oraz elektronika i artykuły dziecięce. Jeśli temat Was zaciekawił, poniżej znajdziecie więcej szczegółów wyciągniętych z raportu oraz odnośnik do pełnej jego treści.

Według danych platformy Shoper, sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że sprzedawcy zaczęli otwierać kolejne sklepy internetowe. Jak wygląda dziś rynek zakupów online?

Pandemia koronawirusa, której wszyscy staliśmy się ofiarami na początku 2020 roku, zmienia na naszych oczach świat, który znamy od wielu lat. Świat otwarty na wszelkie możliwości: spotkań, zakupów, podróży. Decyzją polskiego rządu, zamknięte zostały obiekty handlowe powyżej 2 tys. mkw, nieczynne są wszystkie bary, restauracje oraz placówki rozrywkowe. W domach z kolei zamknęli się ludzie – odbywający albo obowiązkową kwarantannę, albo domową izolację, i ograniczający ryzyko zachorowań.

W takiej sytuacji wielu przedsiębiorców szuka szansy na sprzedaż swoich towarów w internecie, do którego wciąż dostęp mają wszyscy i w którym łatwiej zrobić zakupy niż w zamkniętym, albo oddalonym od domu i nie wzbudzającym zaufania ze względu na zetknięcie z innym ludźmi, sklepie stacjonarnym. To, że sprzedaż przeniosła się do internetu widać najlepiej po naszych danych – zebranych w pierwszej połowie marca na platformie sklepów internetowych Shoper. Zainteresowanie otwarciem sklepu internetowego, w marcu 2020 wzrosło o połowę w porównaniu z tym samym miesiącem w roku ubiegłym - podkreśla Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.



W porównaniu z podobnym okresem w 2019 roku, w marcu tego roku najwięcej sklepów zakłada się w branżach: książki i multimedia, spożywcza, upominkowa, zdrowie i uroda oraz dom i ogród.

Sklepy, które pracują dłużej, w pierwszych piętnastu dniach marca odnotowały 23 proc. więcej transakcji niż średnio w lutym. Największe wzrosty notują branże: artykuły spożywcze (wzrost zamówień na poziomie 239%), zdrowie i uroda (apteki, drogerie online - 138% zamówień więcej) oraz elektronika i art. dziecięce. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też branża upominkowa i sprzedająca książki oraz multimedia.

Popularność tych branż nie jest przypadkowa – kupujemy w końcu w internecie produkty, które wydają się nam być na co codzień potrzebne, a które niekoniecznie znajdziemy w sklepach stacjonarnych. Wzrost w branży wnętrzarskiej i ogrodowej należy upatrywać także w fakcie, że niektórzy domową izolację wykorzystali na prace ogrodowe lub drobne remonty. Ale nie tylko te branże sprzedają. Sklepy oferujące np. odzież, zabawki dla dzieci, elektronikę i sprzęt komputerowy, też mocno starają się przyciągnąć klientów licznymi promocjami albo darmowymi dostawami. Sklep internetowy to dla wielu przedsiębiorców dzisiaj jedyna szansa nie tyle na utrzymanie, co prowadzenie jakiejkolwiek sprzedaży - komentuje Oliwia Tomalik.

Średnia wartość koszyka, na początku 2020 roku była w branży upominkowej o 30% wyższa niż rok wcześniej, w komputerowej o 25%, dziecięcej niespełna 20%, a spożywczej - niewiele mniej. I o ile zakupy w sklepach ze sprzętem komputerowym raczej zawsze wiążą się z wyższymi wydatkami, tak skok spożywki wyraźnie pokazuje, że ta branża zyskuje w dobie ograniczonych zakupów w sklepach stacjonarnych. Sprzedaż względem lutego, urosła w branży spożywczej aż o 393%. Na przeciwległym biegunie – sport i podróże, notujące spadek sprzedaży na poziomie -24%. Mniejszym powodzeniem cieszą się też w ostatnich tygodniach ubrania (sprzedaż -22%).

Źródło: Shopper