Internet Explorer umiera w męczarniach już od dłuższego czasu. Microsoft postanowił w końcu dobić leżącego

Wiadomości o śmierci legendarnej wręcz przeglądarki Microsoftu było już tak dużo, że nie sposób ich zliczyć. Internet Explorer był z nami (i większością urzędów) od 1995 roku. Zapewne pamięta jeszcze urodziny co niektórych z nas. Microsoft postanowił jednak, że nadszedł już jego ostateczny koniec i czas oddać swoje miejsce młodszemu rodzeństwu. Tym razem całkowicie poważnie.

Microsoft w końcu podjął kategoryczną decyzję o "uśmierceniu" swojej klasycznej przeglądarki. Nie zobaczymy już więcej Internet Explorera.

Internet Explorer umiera tak długo (od 15 czerwca 2022 roku przestał otrzymywać aktualizacje) z powodu samego Microsoftu. Taktyka Giganta z Redmond polegała bowiem na wyłączaniu przeglądarki z użytku krok po kroku. Teraz jednak firma podjęła ostateczne działania. IE zostanie zastąpiony znanym nam już Microsoft Edge. Gdy tylko będziemy chcieli uruchomić leciwą już przeglądarkę, wyskoczy nam monit, w którym ujrzymy: "program został wycofany i nie jest już obsługiwany". Aktualizacja mająca dokończyć dzieła, pierwotnie miała się ukazać w grudniu ubiegłego roku. Microsoft postanowił jednak, że odbędzie się to poprzez update dla Edge'a. Niezależnie od tego, czy korzystamy z urządzenia w firmie, czy personalnie, aktualizacja zostanie przeprowadzona w tym samym czasie dla wszystkich. Bez drogi powrotnej.

Jednak wszyscy, którzy siłą zostaną zmuszeni do zmiany na nowe rozwiązanie, nie muszą się obawiać. Wszystkie dane, takie jak historia przeglądania czy zakładki, zostaną przeniesione. Dla instytucji, które z jakiegoś powodu muszą korzystać ze stron wymagających IE do działania, został udostępniony specjalny tryb zgodności. Elementy wizualne Explorera (takie jak ikony) pozostaną ze wszystkimi, aż do 13 czerwca 2023 roku. Wtedy w wyniku aktualizacji bezpieczeństwa zostaną na zawsze usunięte. Za nami więc koniec sporego kawałka historii, który jednak wiele osób zdążyło już opłakać setki razy. Po dniu dzisiejszym, temat IE powinien definitywnie się zakończyć.

Źródło: Neowin