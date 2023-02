Opera zintegruje sztuczną inteligencję w swoich przeglądarkach na PC oraz na urządzeniach mobilnych

Przeglądarki i wyszukiwarki rywalizują na wielu polach, a ostatnio na pierwszy plan wysunęła się sztuczna inteligencja. Bing i Edge dysponują modelem AI o nazwie Prometheus, opartym na ChatGPT, natomiast Google promuje swój własny model Bard. Najnowszą przeglądarką, która dołączyła do wyścigu AI, jest Opera, która ma włączyć ChatGPT do swojej przeglądarki internetowej. Opera, jest przeglądarką desktopową numer 4, jeśli chodzi o popularność, z wynikiem 3,42% za Chrome, Edge, Safari i Firefox.

Do przeglądarki ma trafić nowy przycisk "Shorten", który pozwoli na filtrowanie treści z danego tekstu w celu pozyskania najważniejszych informacji.

"Opera wierzy, że dzięki rozwiązaniom sztucznej inteligencji przeznaczonym zarówno do generowania tekstu, obrazu i dźwięku, jak i w niezliczonych innych formach, stoimy u progu nowej ery kreatywności w sieci. Dlatego przekształcamy przeglądarkę, aby umożliwić naszym użytkownikom korzystanie ze wszystkich tych zasobów i wykorzystanie ich pełnego potencjału w najlepszy możliwy sposób." powiedział Krystian Kolondra, EVP PC Browsers and Gaming w Opera. Nowa funkcja AI trafi zarówno do desktopowej, jak i mobilnej wersji Opery.

Źródło: Opera