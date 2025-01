Intel XeSS ExtraSS - trwają prace nad alternatywą dla Frame Generation od NVIDII i AMD. Wśród zalet niższe opóźnienia

Na rynku obecne są aktualnie dwie techniki generowania klatek, których zadaniem jest znaczące zwiększanie liczby FPS-ów w grach. Mowa oczywiście o rozwiązaniach autorskich NVIDII i AMD, które są częścią składową DLSS 3 i FSR 3. Według ostatnich doniesień, nad podobną techniką pracuje także Intel. Jeśli wszystko pójdzie po myśli amerykańskiej firmy, to XeSS ExtraSS będzie działał na kartach graficznych każdego producenta.

Intel pracuje nad XeSS ExtraSS, które ma być alternatywną dla DLSS 3 i FSR 3 techniką generowania klatek. Rozwiązanie będzie bazowało na ekstrapolacji, co ma doprowadzić do zminimalizowania opóźnień.

ExtraSS to rozszerzenie techniki XeSS. Działanie Frame Generation Intela będzie opierało się na supersamplingu i ekstrapolacji klatek. Warto zwrócić uwagę na to, że rozwiązania przygotowane przez konkurencję używają interpolacji. Są to, co prawda, podejścia zbliżone (zwłaszcza w kontekście końcowego rezultatu), ale istnieją pewne różnice w procesie wytwarzania dodatkowych klatek. Interpolacja polega na próbkowaniu grafiki w celu wytworzenia bardzo podobnej klatki, która jest następnie wstawiana do uzyskiwanego obrazu. Ekstrapolacja zaś wykorzystuje w całym procesie także dane spoza próbki graficznej.

Podejrzewa się, że w efekcie zastosowania ekstrapolacji uzyskiwany obraz nie będzie tak wierny, jak w przypadku alternatywy NVIDII i AMD. Może przykładowo pojawić się większa ilość artefaktów, jednak Intel pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Przypuszczalnie ExtraSS będzie pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy jakością a wydajnością, do czego zresztą gracze są już przyzwyczajeni za sprawą technik upscalingu obrazu. Po stronie zalet rozwiązania Intela należy jednak wymienić minimalizację opóźnień. Jak wiadomo włączenie Frame Generation (bazującego na interpolacji) wiąże się z ich zwiększeniem, co jest jedną z najpoważniejszych wad techniki. Dzięki ekstrapolacji problem ma zostać zredukowany do minimum. Na poniższych zrzutach ekranu porównano jakość obrazu uzyskiwanego za pośrednictwem ExtraSS i innych technik zakładających wykorzystanie anti-aliasingu.

ExtraSS będzie korzystało z sieci neuronowych do uzyskiwania końcowego rezultatu. Intel wspomina o ExtraSSNet, które ma pomóc dopracować jakość obrazu. Podczas prezentacji amerykańskiej firmy, technika działała na komputerze wyposażonym w procesor AMD Ryzen 9 5950X i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3090. To oznacza, że z ExtraSS będzie można skorzystać prawdopodobnie na układach wszystkich producentów. Dla graczy jest to fantastyczna wiadomość. Im więcej alternatywnych technik na rynku, tym lepiej. Na razie nie wiadomo, kiedy rozwiązanie zadebiutuje na rynku. Na konkrety musimy jeszcze zaczekać.

Źródło: WCCFTech