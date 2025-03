Intel Lunar Lake - pełna zapowiedź procesorów Core Ultra 200V nastąpi na targach Computex. Premiera w Q3 2024 roku

W ostatnim czasie pojawiło się dosyć sporo informacji na temat procesorów Intel Lunar Lake, w tym niektóre elementy specyfikacji czy możliwa wydajność. Jeszcze kilka miesięcy temu sądziliśmy również, że debiut nowej generacji procesorów nastąpi bliżej końca roku, podobnie jak miało to miejsce w przypadku układów z linii Meteor Lake. Na nieco ponad 2 tygodnie przed konferencją w ramach zbliżających się targów Computex w Tajpej, Intel już teraz zdradził czego mniej więcej możemy spodziewać się po najbliższym wydarzeniu.

Intel potwierdził, że generacja procesorów Lunar Lake zostanie szczegółowo zaprezentowana w ramach nadchodzących targów Computex. Premiera zaplanowana została na trzeci kwartał tego roku. Na targach Intel ogłosi również nowe informacje na temat układów Arrow Lake.

Intel postanowił już teraz zdradzić kilka szczegółów na temat tego, co zostanie zaprezentowane w ramach nadchodzących targów Computex 2024. Na pewno podczas wydarzenia zostaną ujawnione nowe informacje na temat procesorów Arrow Lake, których premiera zaplanowana jest na czwarty kwartał tego roku. Centralnym punktem zapowiedzi będzie jednak Lunar Lake i wszystko co z nim związane. Premiera w tym wypadku odbędzie się w trzecim kwartale 2024 roku, co jest zgodne chociażby z ostatnim wyciekiem wewnętrznej dokumentacji Della dotyczącej aktualizacji w linii laptopów Dell XPS. W okolicach sierpnia / września powinny już pojawić się pierwsze urządzenia, tymczasem obecnie Lunar Lake jest w fazie pełnej produkcji.

Intel Lunar Lake wykorzysta kompletnie przebudowane rdzenie Lion Cove oraz Skymont, a także wbudowane układy graficzne Xe2, oparte na architekturze Battlemage. Dzisiejsza zapowiedź zdradza jeden ważny szczegół co do nadchodzących iGPU - te będą już posiadały rdzenie XMX, czego zabrakło w obecnych układach ARC Graphics w procesorach Meteor Lake (Xe-LPG / Alchemist). Rdzenie XMX pozwolą m.in. na wydajniejszą obsługę techniki XeSS, wpływając nie tylko na lepszą wydajność ale również lepszą jakość obrazu po skalowaniu.

Intel potwierdził również, że w Lunar Lake znajdzie się tzw. Advanced Low Power Island, czyli wydzielony obszar w kafelku SoC, który odpowiada za pracę w mało wymagających zadaniach, tym samym znacząco redukując pobór mocy. Producent zdradza, że generacja Lunar Lake będzie dla firmy przełomem, jeśli chodzi o czas pracy na zasilaniu akumulatorowym - pod tym względem nowa architektura ma zaprezentować się lepiej zarówno od AMD jak i Qualcomma. Intel Lunar Lake ma być również znacznie mocniejszy pod kątem zadań skupiających się na sztucznej inteligencji. Cała platforma ma oferować moc na poziomie ponad 100 TOPS, z czego około 45 TOPS przypada na nowy układ NPU, a około 60 TOPS na wbudowany układ graficzny Battlemage z akceleracją za pomocą rdzeni XMX.

Według wstępnych deklaracji Intela, Lunar Lake będzie około 40% wydajniejszy w Stable Diffusion 1.5 (GIMP) w porównaniu do Qualcomm Snapdragon X Elite, do maksymalnie 50% wydajniejszy pod kątem zintegrowanych układów graficznych (choć w tym wypadku nowy układ porównano do laptopa z Intel Core Ultra 7 165U, gdzie iGPU ma tylko 4 bloki Xe-Core), a wydajność rdzeni ma być wyższa zarówno względem AMD Ryzen 7 8840U (8C/16T) jak i Qualcomm Snapdragon X Elite (12C/12T).

Advanced Low Power Island w Lunar Lake ma przynieść dalszą poprawę efektywności energetycznej oraz wydłużyć czas pracy na zasilaniu akumulatorowym. Według wstępnych wyników producenta, przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams (3x3), układ Intel Lunar Lake pobiera do 30% mniej mocy w porównaniu do AMD Ryzen 7 7840U oraz do 20% mniej w porównaniu do Qualcomm Snapdragon 8cx Gen.3 (szkoda, że tutaj zabrakło porównania do nowszego i znacznie bardziej efektywnego energetycznie Snapdragona X Elite). Na pełną zapowiedź Intel Lunar Lake, w tym Deep Dive dla mikroarchitektury Lion Cove / Skymont / Battlemage, musicie poczekać jeszcze kilkanaście dni. Jako że bierzemy udział we wszystkich pokazach Intela, dotyczących generacji Lunar Lake, wszystkie informacje będą w stosownym czasie opublikowane także na łamach PurePC.pl.

Źródło: Intel, PurePC