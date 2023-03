Intel Granite Rapids oraz Sierra Forest - nowe informacje o serwerowych procesorach Xeon w litografii Intel 3

W weekend informowaliśmy o nadchodzących serwerowych procesorach AMD EPYC Genoa-X, które będą obsługiwały technologię pakowania 3D V-Cache. Wiemy już, że układy te będą wyposażone w aż 1,25 GB połączonej pamięci cache L2 oraz L3. Co natomiast na kolejne dwa lata planuje Intel? W sieci pojawiły się nowe informacje o dwóch generacjach serwerowych procesorów, które będą jednak oddelegowane do innych typów zadań. Mowa o układach Granite Rapids, które są bezpośrednim następcami obecnych już Sapphire Rapids oraz Sierra Forest, reprezentujących nową kategorię Xeonów, nastawionych na lepszą sprawność energetyczną. Co wiadomo o nowych procesorach?

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat serwerowych procesorów Intel Xeon z rodzin Granite Rapids (następcy Sapphire Rapids) oraz Sierra Forest (wykorzystujące wyłącznie rdzenie Efficient).

Referencyjna platforma Avenue City RP, stworzona dla serwerowych procesorów Intel Granite Rapids oraz Sierra Forest, będzie w stanie pomieścić dwa sockety LGA 7529, a wspierane procesory mają charakteryzować się współczynnikiem TDP na poziomie maksymalnie 500 W. Uklady Intel Granite Rapids mają oferować do 128 rdzeni typu Performance z obsługą 256 wątków jednocześnie, podczas gdy Sierra Forest, ukierunkowana na większą efektywność energetyczną, ma korzystać wyłącznie z rdzeni typu Efficient.

Z zaprezentowanego slajdu wynika również, ze nowa generacja serwerowych procesorów Intel Xeon otrzyma usprawniony kontroler pamięci - zamiast DDR5 z efektywnym zegarem 4800 MHz klienci mogą liczyć na DDR5 z efektywną częstotliwością przynajmniej 6400 MHz. Przynajmniej, ponieważ znalazła się również informacja o maksymalnym, efektywnym zegarze 8000 MHz z aktywnym MCR (Multiplexer Combined Ranks). Platforma Avenue City RP będzie wyposażona w łącznie 24 sloty DIMM na RAM, a sam kontroler DDR5 ma być 12-kanałowy (dla porównania Sapphire Rapids ma 8-kanałowy kontroler pamięci). Nie zabraknie oczywiście obsługi magistrali PCIe 5.0. Avenue City RP ma również posiadać moduły TPM 2.0, SPI TOM PFR 4.0 - mają one pomóc w odpowiedniej ochronie serwerów. Obie linie procesorów - Intel Granite Rapids oraz Sierra Forest - powinny zadebiutować w 2024 roku, wykorzystując jednocześnie proces Intel 3.

