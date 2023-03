AMD EPYC Genoa-X - nadchodzące serwerowe procesory z 3D V-Cache zaoferują ponad 1 GB pamięci cache

W zeszłym roku AMD wprowadziło do oferty nową generację serwerowych procesorów EPYC o kodowej nazwie Genoa. Wprowadzono jednocześnie nową podstawkę SP5, a same procesory oferowane są w konfiguracji z 12 chipletami, dzięki czemu zwiększono maksymalną liczbę rdzeni Zen 4 do 96. Od dłuższego czasu jednak znamy plany AMD na dalszy rozwój segmentu serwerowego. W tym roku do sprzedaży trafią m.in. układy EPYC Genoa-X. W sieci pojawiły się właśnie nowe szczegóły na temat ich specyfikacji.

W sieci pojawiły się informacje o specyfikacji 96-rdzeniowych procesorów serwerowych AMD EPYC Genoa-X. Dzięki wykorzystaniu technologii pakowania 3D V-Cache, układy te zaoferują łącznie 1,25 GB pamięci cache.

W sieci pojawił się fragment dokumentacji wewnętrznej, dotyczącej procesorów AMD EPYC Genoa-X. W przeciwieństwie do zwykłych układów EPYC Genoa, tutaj dodatkowo wykorzystano technologię pakowania 3D V-Cache. Dokument omawia specyfikację dwóch modeli CPU, o oznaczeniach odpowiednio "100-000000892-04" oraz "100-000000892-06". Są one zgodne z podstawką SP5, którą wprowadzono przy okazji debiutu EPYC Genoa. Konfiguracja w dalszym ciągu wykorzysta 12 chipletów, po 8 rdzeni Zen 4 w każdym, co łącznie przełoży się na 96 rdzeni.

Największą różnicą w specyfikacji będzie oczywiście dodanie stosów 3D V-Cache. Według ujawnionej dokumentacji, procesory EPYC Genoa-X zaoferują aż 1152 MB pamięci cache L3. Podstawowe modele EPYC Genoa oferują do 384 MB cache L3, co oznacza że dodatkowy stos pamięci cache L3 o pojemności 64 MB zostanie umieszczony na każdym chiplecie (dochodzi dodatkowo 768 MB cache L3). Ponadto układy te będą wyposażone ponownie w 96 MB cache L2 (po 1 MB na każdy rdzeń), dzięki czemu łączna pojemność cache L2 + L3 sięgnie aż 1,25 GB. To naprawdę imponująca wartość i w aplikacjach, które chętnie korzystają z pojemnego cache, z pewnością zobaczymy dalszy wzrost wydajności. Warto jednak dodać, że ze względu na wykorzystanie 3D V-Cache, jednostki te będą miały podwyższone domyślne TDP z 360 W do 400 W. Procesory AMD EPYC Genoa-X powinny zadebiutować w drugiej połowie roku.

