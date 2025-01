Intel Granite Rapids - opublikowano pierwsze zdjęcia serwerowego procesora Xeon Scalable nowej generacji

W przyszłym roku spodziewana jest premiera procesorów serwerowych z rodziny Granite Rapids. Jak to zazwyczaj bywa, wstępne testy nowych jednostek odbywają się na długo przed ich debiutem rynkowym. To stwarza pole do potencjalnych wycieków zdjęć i informacji. Tak jest też w przypadku nowej generacji procesorów Intel Xeon Scalable. Już wcześniej pojawiały się zdjęcia podstawki tych CPU. Teraz mamy okazję zapoznać się z fotografią samej jednostki.

Wyciekła fotografia procesora Intel Xeon Scalable z nadchodzącej generacji Granite Rapids. Na podstawie zdjęcia trudno oszacować jego wielkość, ale wiemy już, że będzie ona pokaźna.

Zdjęcie zostało zaprezentowane przez użytkownika @yuuki_ans, który w przeszłości publikował już liczne przecieki sprzętowe. Tym razem możemy podziwiać nadchodzący procesor z rodziny Granite Rapids-AP. Choć na fotografii brakuje punktu odniesienia, to można przypuszczać, że jednostka jest pokaźnych rozmiarów. Wystarczy bowiem przypomnieć zdjęcia podstawki LGA 7529, którą zestawiono wówczas z procesorem Intel Xeon Platinum 8452Y (Sapphire Rapids), a także konsumenckim Intel Core i9-13900K. Jej szacowana wielkość wraz z mechanizmem mocującym to około 66 x 92,5 mm.

Przypomnijmy, że procesory Granite Rapids mają cechować się większą liczbą rdzeni niż generacja Sapphire Rapids. Spekuluje się, że zaoferują do 128 rdzeni Performance i obsługę 256 wątków. Nowe CPU mają wspierać 12-kanałową pamięć DDR5 o efektywnej częstotliwości do 8000 MHz, co ma umożliwić przepustowość na poziomie nawet 768 GB/s. Jednostki będą wykonane w procesie technologicznym Intel 3 (usprawnione 7 nm). Oczywiście całość będzie w pełni obsługiwała magistralę PCIe 5.0. TDP ma wynieść maksymalnie 500 W. Spodziewany jest także zauważalny wzrost ceny w porównaniu z jednostkami Sapphire Rapids.

Źródło: @yuuki_ans (Twitter), Tom's Hardware