Intel prezentuje nowy plan wydawniczy dla serwerowych procesorów Xeon: Sierra Forest i Granite Rapids w 2024 roku

W tym roku Intel wprowadził (po kilku opóźnieniach) do oferty serwerowe procesory Xeon Scalable 4. generacji, znane również jako seria Sapphire Rapids. Oferują one do 60 rdzeni Golden Cove, a więc wyłącznie rdzeni Performance. Plany Intela sięgają jednak znacznie dalej, a w ostatnim czasie coraz więcej mówi się na temat pełnoprawnych następców - Granite Rapids - jak również nowej serii serwerowych procesorów Xeon, które skorzystają wyłącznie z rdzeni Efficient (Sierra Forest). Producent podzielił się najnowszym planem wydawniczym, uwzględniającym również nieco dalsze plany.

Intel opublikował zaktualizowany plan wydawniczy dla serwerowych procesorów Xeon. Poznaliśmy kodową nazwę następców Sierra Forest - to Clearwater Forest, które również otrzymają wyłącznie rdzenie Efficient.

Intel potwierdził, że odświeżona seria procesorów serwerowych Emerald Rapids jest obecnie na etapie samplingu. W tym wypadku otrzymamy nieco wyższą wydajność, jednak w dalszym ciągu procesory te będą opracowane w litografii Intel 7 (10 nm). Intel Emerald Rapids mają trafić do sprzedaży w 4 kwartale roku i będą należały do 5. generacji Intel Xeon Scalable. Procesory te będą kompatybilne z obecną platformą, na której bazują układy Sapphire Rapids. W międzyczasie opracowywana będzie nowa generacja Granite Rapids, która przejdzie na proces Intel 3 (odświeżone i usprawnione 7 nm).

W pierwszej połowie 2024 roku na rynek mają trafić procesory serwerowe z rodziny Sierra Forest. Te jednostki mają otrzymać maksymalnie 144 rdzenie typu Efficient (jeden z poniższych screenów prezentuje działające 144 rdzenie), a więc nastawione na energooszczędność i wydajność wielowątkową. W podobnym okresie czasu do sprzedaży trafią układy Intel Granite Rapids, które wykorzysta nowe rdzenie Performance (Redwood Cove) oraz litografię Intel 3. Wprowadzenie dwóch różnych serii Xeonów w podobnym okresie czasu ma poszerzyć wybór wśród klientów - tych którzy potrzebują najwyższej wydajności jednego rdzenia, jak również tych którzy preferują wielowątkowość oraz lepszą efektywność energetyczną.

Intel ujawnił także pierwsze informacje o dalszych planach, sięgających poza serie Sierra Forest oraz Granite Rapids. O ile o następach drugiej z wymienionych grup nie wiemy nic nowego, o tyle ujawniono wstępne szczegóły na temat następców Sierra Forest. Procesory te będą określane mianem Clearwater Forest. Układy mają zadebiutować w 2025 roku i jako pierwsze serwerowe procesory skorzystają z litografii Intel 18A. Nowy plan wydawniczy ma potwierdzać plany producenta co do wdrożenia aż 5 litografii w ciągu 4 latach do różnych grup produktowych: Intel 7 (konsument / serwer), Intel 4 (konsument), Intel 3 (serwer), Intel 20A (konsument), Intel 18A (konsument / serwer).



Działający, 144-rdzeniowy procesor serwerowy Intel Sierra Forest

Źródło: WCCFTech