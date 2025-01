Intel Core i9-14900KF ze sporo lepszym wynikiem w Geekbench 6 od procesora AMD Ryzen 9 7950X3D

Jesteśmy już o krok od prezentacji procesorów Raptor Lake Refresh. Z dużą regularnością pojawiają się przecieki dotyczące ich specyfikacji i wydajności. Za sprawą aplikacji Geekbench 6 dowiedzieliśmy się, jak w testach wypada jednostka Intel Core i9-14900KF. Okazuje się, że można liczyć na zauważalną poprawę wydajności względem poprzednika. Będzie to jeden z najszybszych procesorów na rynku rozwiązań przeznaczonych dla zwykłych konsumentów.

Wiele wskazuje na to, że procesory z rodziny Raptor Lake Refresh będą szybsze niż wynikało to z początkowych przecieków. Intel Core i9-14900KF wypadł bowiem w Geekbench 6 zauważalnie lepiej od swojego poprzednika.

Porzucenie planów wydania CPU Meteor Lake dla komputerów desktopowych została przyjęta przez wielu z dużym rozczarowaniem. Wypuszczenie na rynek odświeżonej wersji jednostek Raptor Lake oznacza bowiem skorzystanie z tej samej mikroarchitektury, co w starszej generacji. Choć nowe procesory nie będą kamieniem milowym w rozwoju technologii, to zaoferują większy potencjał w porównaniu do poprzedników. Intel Core i9-14900KF będzie jednym z topowych CPU amerykańskiej firmy. Jednostka charakteryzuje się 8 rdzeniami Performance i 16 rdzeniami Efficient. Oferuje o 200 MHz wyższe taktowanie od swojego bezpośredniego poprzednika i, jak wynika to z nazwy, nie zostanie wyposażona w zintegrowany układ graficzny.

Średnia z testów wielordzeniowych Średnia z testów jednordzeniowych Intel Core i9-14900KF 23051 3437 Intel Core i9-13900KF 20042 2963 AMD Ryzen 9 7950X3D 19676 2906

Jak zatem wypada przedstawiciel rodziny Raptor Lake Refresh w Geekbench 6? Na bazie średniej z sześciu testów procesor Intela osiągnął wynik 23051 punktów (benchmark wielordzeniowy). W przypadku testu jednordzeniowego mowa o średniej 3437 punktów. Nowy CPU jest zatem szybszy od Intel Core i9-13900KF o odpowiednio 15% i 16%. Jeszcze lepiej prezentuje się na tle swojego topowego konkurenta, czyli AMD Ryzen 9 7950X3D. W tym przypadku mowa o różnicy sięgającej 17% dla testu wielordzeniowego i 18% dla jednordzeniowego. Oczywiście próba w przypadku najnowszej jednostki Intela jest znacznie mniejsza, więc wyniki mogą się w przyszłości zmienić. Nie ma też pewności, jak przełożą się na wydajność w grach. Wszystko jednak i tak rozstrzygnie się na płaszczyźnie cenowej.

