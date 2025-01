Intel Core i9-14900K doczekał się pierwszego testu w CPU-Z. Chip pokonuje poprzednika, choć różnica nie jest ogromna

Wiemy już, że ci, którzy chcą zbudować nową platformę komputerową opartą na najszybszym obecnie układzie Intela nie mają zbyt wielkich powodów, by czekać na kolejną generację Core. Modele Raptor Lake-S Refresh mogą wyróżniać się głównie nieznacznie wyższymi taktowaniami, a więc w rezultacie trudno liczyć na jakiś znaczący postęp w zakresie czystej wydajności. Potwierdzają to najnowsze rezultaty wczesnej wersji chipu Intel Core i9-14900K.

Intel Core i9-14900K nie zapewni wielkiego wzrostu wydajności w porównaniu do poprzednika, ale już różnica względem Core i9-12900K może być nawet więcej niż zauważalna.

Procesor Intel Core i9-14900K ma otrzymać w sumie 24 rdzenie (8P+16E) i 36 MB pamięci cache L3, co oznacza, że fundamentalnie będzie to ten sam układ, co Core i9-13900K. Warto jednak pamiętać, że nadchodzący flagowiec dzięki funkcji Thermal Velocity Boost (TVB) może rozpędzić się aż do 6,0 GHz już po wyjęciu z pudełka, podczas gdy poprzednik osiągał 5,8 GHz. Różnica ta widoczna jest w teście CPU-Z.

Core i5-13600K Core i5-14600K Core i7-13700K Core i7-14700K Core i9-13900K Core i9-14900K Rdzenie/wątki 14C/20T

6P + 8E 14C/20T

6P + 8E 16C/24T

8P + 8E 20C/28T

8P + 12E 24C/32T

8P + 16E 24C/32T

8P + 16E Bazowy zegar P-Core 3,5 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz 3,4 GHz 3,0 GHz 3,2 GHz Zegar Turbo P-Core 5,1 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 5,5 GHz 5,4 GHz 5,7 GHz Zegar Turbo Boost 3.0 - - 5,4 GHz 5,6 GHz 5,7 GHz 5,8 GHz Zegar P-Core z Thermal Velocity Boost - - - - 5,8 GHz 6,0 GHz Zegar Turbo E-Core 3,9 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz Cache L3 24 MB 24 MB 30 MB 33 MB 36 MB 36 MB

Układ Intel Core i9-14900K w wersji inżynieryjnej uzyskał 978 pkt w teście Single-Core i 18117,5 pkt w teście Multi-Core. Jeśli porównamy te wyniki z rezultatami "wykręconymi" przez modele i9-13900K i i9-12900K, szybko okaże się, że nadchodzący Raptor Lake-S Refresh jest odpowiednio o 9,7%/8,4% szybszy niż Core i9-13900K (891 pkt / 16701 pkt) i aż o 19,4%/59% szybszy niż Core i9-12900K (819 pkt / 11424 pkt). Warto zwrócić uwagę, że tak duża różnica względem Alder Lake'a wynika nie tylko z wyższych taktowań, lecz także większej liczby rdzeni (16E vs 8E). Na premierę układu nie powinniśmy już długo czekać - Intel Core i9-14900K i inne chipy Core 14. generacji powinny zostać zapowiedziane podczas konferencji Intel Innovation (19 - 20 września).

