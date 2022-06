Intel Core i9-13900 - inżynieryjna wersja procesora doczekała się pierwszego testu. Widać już przewagę nad poprzednikiem

Intel Core i9-13900 to jeden z najbardziej wyczekiwanych procesorów przez entuzjastów. Choć wiadomo, że seria Raptor Lake będzie tylko solidnym odświeżeniem zeszłorocznej architektury Alder Lake, to jednak dodatkowe "małe" rdzenie oraz zwiększenie pojemności pamięci podręcznej mogą przyczynić się do zauważalnego wzrostu wydajności. Mimo jeszcze kilku miesięcy do premiery, wczesna wersja tego chipu oznaczona jako Q0D8 doczekała się już pierwszego testu.

Biorąc pod uwagę niestabilne taktowania Raptor Lake'a i inne czynniki wpływające na jego niekorzyść, wyniki są całkiem obiecujące.

Choć zrzut ekranu nie mówi nam bezpośrednio, że mamy do czynienia z modelem Core i9-13900, to jednak rdzenie w konfiguracji 8P + 16E jasno mówią nam, że to procesor z najwyższej półki. Co ciekawe, mimo potencjalnie potężnej specyfikacji, współczynnik TDP chipu to tylko 65 W. Jest to jednak ewidentnie wczesna wersja Raptor Lake, na co wskazują nie tylko niepełne dane, lecz również stosunkowo niskie taktowanie sięgające do 3,8 GHz. Dla przykładu, model i9-12900, czyli bezpośredni poprzednik rozpędzał się aż do 5,1 GHz.

Intel Rocket Lake Intel Alder Lake Intel Raptor Lake Seria 11. generacja Core 12. generacja Core 13. generacja Core Litografia 14 nm 10 nm / Intel 7 10 nm+ / Intel 7+ Maks. liczba rdzeni 8 16 (8P + 8E) 24 (8P + 16E) Pamięć cache L2 do 4 MB do 14 MB do 32 MB Pamięć cache L3 do 16 MB do 30 MB do 36 MB Pamięć DDR4 DDR4 / DDR5 DDR4 / DDR5 Podstawka LGA 1200 LGA 1700 LGA 1700 Obsługa AVX512 Tak W zależności od rewizji procesora i innych czynników Nie

Serwis Expreview przetestował omawiany procesor na płycie głównej ASUS ROG Maximus Z690 EXTREME z 32 GB pamięci DDR5-5200. Wspomniano, że BIOS płyty głównej nie jest zoptymalizowany dla tego procesora, chociaż wydaje się, że wszystko działa prawidłowo. Jak pokazują wyniki z Cinebench R20 i R23, pod względem wydajności jednowątkowej chip Core i9-13900 ES przegrywa z i9-12900K o ok. 10%, jednak w testach wielowątkowych jest o 25% szybszy. Biorąc pod uwagę niestabilne taktowania Raptor Lake'a i inne czynniki wpływające na jego niekorzyść, wyniki są całkiem obiecujące. Expreview sprawdził też chip pod kątem wydajności w grach, jednak tu już czołowy Alder Lake spisał się lepiej niemal w każdym tytule. Po szczegóły odsyłamy Was do samego źródła (KLIK).

