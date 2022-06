Intel Core i9-13900 - mamy pierwsze wyniki wydajności. Widać zauważalne wzrosty względem Alder Lake

W bazie benchmarku SiSoftware pojawiły wyniki wydajności procesora Intel Core i9-13900. To 24-rdzeniowy model należący do niezapowiedzianej jeszcze 13. generacji chipów Core, która powinna zadebiutować w dalszej części tego roku. Wyniki prezentują się całkiem obiecująco, jednak należy wziąć pod uwagę, że powstały na bazie zbioru dostępnych rezultatów tego procesora, co oznacza, że jest jeszcze za wcześnie, by traktować je jako punkt odniesienia.

Intel Core i9-13900 w pierwszych testach jest zauważalnie szybszy od poprzednika. Choć fani Intela mogą mieć powody do zadowolenia, lepiej jednak będzie poczekać na więcej konkretnych testów.

Intel Core i9-13900 będzie flagowym układem Raptor Lake z zablokowanym mnożnikiem. Na pokładzie mamy aż 24 rdzenie, jednak tylko 8 z nich określanych jest jako Performance Cores (Raptor Cove), a pozostałe 16 to energooszczędne Efficient Cores (Gracemont). Jednostka rzekomo powstała w udoskonalonej litografii Intel 7+, a względem odpowiednika Alder Lake ma o 20% więcej pamięci podręcznej L3, dwa razy więcej pamięci L2 i obsługuje szybszą pamięć DDR5-5600. Tym razem możemy zapomnieć o obsłudze instrukcji AVX512. Taktowania testowanej wersji procesora są dosyć niskie - wynoszą 3,7 GHz dla rdzeni P-Core i 2,76 GHz dla E-Core. Mimo to rezultaty są bardzo obiecujące.

Intel Rocket Lake Intel Alder Lake Intel Raptor Lake Seria 11. generacja Core 12. generacja Core 13. generacja Core Litografia 14 nm 10 nm / Intel 7 10 nm+ / Intel 7+ Maks. liczba rdzeni 8 16 (8P + 8E) 24 (8P + 16E) Pamięć cache L2 do 4 MB do 14 MB do 32 MB Pamięć cache L3 do 16 MB do 30 MB do 36 MB Pamięć DDR4 DDR4 / DDR5 DDR4 / DDR5 Podstawka LGA 1200 LGA 1700 LGA 1700 Obsługa AVX512 Tak W zależności od rewizji procesora i innych czynników Nie

W wynikach testów ALU/FPU wykazano ogólną poprawę wydajności aż o 33% - 50% w porównaniu do modelu i9-12900. Dodatkowo testy wektorowe/SIMD przewagę Raptor Lake'a o 6% - 8%. To robi wrażenie, bo przy tych samych taktowaniach model Core i9-13900 mógłby znacząco odskoczyć od poprzednika. Trudno jednak wyrokować wyłącznie na podstawie przedstawionych wyników. Choć więc fani Intela mogą mieć powody do zadowolenia, lepiej będzie poczekać na więcej konkretnych testów.

Źródło: SiSoftware, VideoCardz