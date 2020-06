Intel Core i7-1165G7 vs AMD Ryzen 7 4800U - nowy test wydajności

Kilka dni temu dyrektor finansowy firmy Intel, Robert Swan, poradził, aby branża zaprzestała korzystania z benchmarków w porównaniach. Zamiast tego lepiej bowiem skupiać się na funkcjonalnościach i możliwościach układów zamiast sprawdzać wydajność w popularnych testach. Niemniej my bardzo lubimy benchmarki, zwłaszcza dla procesorów które już lada moment mają zadebiutować na rynku. Latem zostanie bowiem zaprezentowana pierwsza część 11 generacji Intel Core w postaci energooszczędnych jednostek Tiger Lake dla laptopów. W bazie programu 3DMark pojawiło się nowe porównanie nadchodzącego Intel Core i7-1165G7 z 4 rdzeniami i 8 wątkami do istniejącego już topu AMD z serii U, a więc AMD Ryzen 7 4800U. Porównanie dość ciekawe, zwłaszcza w kontekście wydajności układu graficznego.

W bazie programu 3DMark 11 pojawił się nowy test porównujący procesory Intel Core i7-1165G7 oraz AMD Ryzen 7 4800U.

W bazie programu 3DMark 11 pojawił się kolejny test 4-rdzeniowego i 8-wątkowego procesora Intel Core i7-1165G7. Jest on częścią 11 generacji układów mobilnych Tiger Lake-U, która zostanie oficjalnie zaprezentowana latem tego roku. Raportowane przez program taktowanie wynosiło 2,8 GHz w trybie bazowym oraz 4,7 GHz w trybie Turbo Boost 2.0. Nadal jednak nie mamy 100-procentowej pewności, czy procesor Intel Core i7-1165G7 faktycznie będzie miał takie taktowanie. Współczynnik TDP wynosi 28 W, a ponadto jednostkę wyposażono w nowy zintegrowany układ graficzny Gen.12 wykorzystujący architekturę Xe. Układ iGPU wyposażono w tym wypadku w 96 jednostek wykonawczych, co przekłada się na 768 procesorów strumieniowych. Taktowanie układu graficznego sięga 1500 MHz.

Do testu wykorzystano także procesor APU AMD Ryzen 7 4800U. W teście samego CPU zaskoczeń dużych nie ma, bowiem Tiger Lake-U wyraźnie przegrywa z APU Renoir. Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że AMD Ryzen 7 4800U wyposażono w dwukrotnie więcej rdzeni i wątków. Różnica sięga w tym wypadku 55% na korzyść AMD. Dużo ciekawiej wypada porównanie układów graficznych, gdzie w 3 na 4 testy lepiej wypada nowy układ iGPU Intela z architekturą Xe. Wyprzedza on Radeona Graphics z 8 blokami CU o średnio 7-9%. Dopiero w czwartym teście graficznym lepiej poradziła sobie odświeżona Vega 8. W teście łączonym CPU i GPU także Intel poradził sobie odrobinę lepiej - różnica na korzyść Tiger Lake-U wynosi w tym wypadku niecałe 6,5%. W ogólnym wyniku wygrywa Ryzen, jednak różnica jest kosmetyczna i nieprzekraczająca nawet 3%. Wstępnie wygląda więc na to, że nowy układ iGPU Intela będzie dużo atrakcyjniejszy od Iris Plus Graphics G7 z rodziny Ice Lake.

Źródło: Notebookcheck