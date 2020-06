Szef Intela radzi, aby branża przestała korzystać z benchmarków

Intel przez lata uchodził za producenta oferującego dużo wydajniejsze procesory w porównaniu do AMD. Sytuacja jednak zaczęła się zmieniać 3 lata temu, kiedy zadebiutowała pierwsza generacja układów Ryzen - w ciągu trzech lat AMD zdołało nie tylko dorównać Intelowi w niektórych zastosowaniach, ale też znacząco go wyprzedzić w zadaniach wymagających wysokiej wydajności wielowątkowej. Gdy Intel dzierżył palmę pierwszeństwa w testach, wówczas bardzo mocno zachęcano do stosowania benchmarków, które miały pokazać wydajność układów Intel. Obecnie jednak to AMD coraz częściej góruje nad Intelem w przeróżnych testach. W tej sytuacji CEO firmy Intel - Robert Swan - subtelnie poradził branży... aby nie korzystać z benchmarków.

Robert Swan - obecny CEO firmy Intel - w niedawnej prezentacji zachęcił branżę, aby nie porównywać procesorów Intela do AMD na podstawie suchych benchmarków.

W przeróżnych testach wydajności oraz benchmarkach od dłuższego czasu w przypadku procesorów to AMD wypada lepiej w porównaniu do Intela. Najwyraźniej firma Roberta Swana nie jest z tej sytuacji zbytnio zadowolona, co można wywnioskować po ostatniej opublikowanej wiadomości od CEO firmy Intel. Zostało bowiem w niej podkreślone, aby branża nie korzystała z benchmarków w testach wydajności procesorów, ponieważ nie oddają one faktycznego poziomu wydajności obecnych jednostek CPU.

Wygląda to całkiem zabawnie, gdy spojrzymy na sytuację kilka lat wstecz, kiedy to AMD mocno obrywało w testach od Intela. Wówczas stosowanie benchmarków i gotowych testów było wysoce rekomendowane. Teraz, gdy sytuacja zaczyna się zmieniać, polityka firmy zaczyna również szybko się zmieniać. W drodze argumentacji Swan podał także trwającą obecnie pandemię koronawirusa jako przykład, dlaczego z benchmarków nie powinno się korzystać. Według CEO firmy, lepiej jest patrzeć na wydajność procesorów przez pryzmat nowych technologii oraz zastosowań, z których użytkownicy oraz firmy powinny korzystać w takich czasach jak obecne. Jedynym faktycznie pozytywnym aspektem powyższego oświadczenia jest potwierdzenie premiery 11 generacji procesorów Tiger Lake latem tego roku. Spodziewamy się więc ich zapowiedzi w przeciągu najbliższego miesiąca.

Źródło: Intel