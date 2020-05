Test procesora Intel Core i9-10900K - Nowy król wydajności w grach

Premiera 10. generacji procesorów Intel Core przynosi fundamentalne zmiany w hierarchii układów desktopowych, bowiem Comet Lake-S wzorem Coffee Lake-S znacznie podnoszą poprzeczkę, oferując dodatkowe rdzenie w niemalże każdym segmencie. Nowym flagowcem został natomiast Intel Core i9-10900K, ochrzczony zaocznie jako najwydajniejszy procesor do wszelakich gier komputerowych. Retoryka Intela jest skrojona adekwatnie do oferty sprzedażowej, ponieważ AMD posiada w mainstreamie Ryzen 9 3900X i Ryzen 9 3950X oferujące jeszcze więcej rdzeni, dlatego w programach najpewniej utrzyma pierwszeństwo. Jednak czy w pozostałych zastosowaniach Intel Core i9-10900K faktycznie okaże się niedościgniony?

Autor: Sebastian Oktaba

Intel wprowadzając nową rodzinę procesorów Core dokonał w ofercie poważnych przetasowań, jednak pod względem stricte technologicznym Comet Lake okazuje się tylko kolejnym wcieleniem Coffee Lake, wywodzącym bezpośrednio z architektury Skylake zaprezentowanej w 2015 roku. Żadnych istotnych zmian konstrukcyjnych tutaj nie wprowadzono. Usprawniono oczywiście wysłużoną 14 nm litografię żeby procesory osiągały jeszcze wyższe taktowania, poszczególnym jednostkom dołożono rdzeni i pamięci podręcznej, topowym modelom zafundowano nawet efektywniejszy odpromiennik (IHS), aczkolwiek wydajność zegar w zegar pozostaje w zasadzie niezmieniona. Osobiście nazywam to ewolucją poziomą. Polityka dokładania rdzeni stanowi zresztą strategiczną odpowiedź na zuchwałe działania konkurencji, która ostatnimi mainstream’owymi wypustami w postaci Ryzen 9 3900X i Ryzen 9 3950X osiągnęła poziom dwunastu i szesnastu rdzeni, przekraczając granice dotychczas zarezerwowane dla platform HEDT. Summa summarum - architektura Comet Lake żadnych rewolucji nie wprowadza, będąc kolejną iteracją nieśmiertelnego Skylake.

Intel Core i9-10900K jest flagowcem w rodzinie Comet Lake, ochrzczonym jako najwydajniejszy procesor do wszelakich gier komputerowych.

Intel Core i9-10900K jest sukcesorem Intel Core i9-9900K, który posiada dziesięć fizycznych rdzeni i potrafi wykonać dwadzieścia wątków jednocześnie, dzięki obsłudze technologii Hyper-Threading. Jeszcze niedawno taka konfiguracja była dostępna wyłącznie dla platformy LGA 2066, gdzie mogliśmy umieścić Intel Core i9-10900X albo Core i9-9820X, mające jednak znacznie niższe taktowania i wyższy współczynnik TDP. Bazowa częstotliwość Intel Core i9-10900K wynosi 3700 MHz, chociaż pod pełnym obciążeniem wszystkich rdzeni faktyczna wartość orbituje wokół 4800-4900 MHz. Pojedynczy wątek przyspiesza do 5300 MHz w trybie Thermal Velocity Boost, przynajmniej dopóki temperatury pozwolą na podniesienie zegarów i jednostka dysponować będzie budżetem energetycznym. Intel Core i9-10900K posiada także profil Turbo Boost 3.0 gwarantujący 5,2 GHz osiągane na dwóch najlepszych rdzeniach, natomiast absolutne minimum stanowi 5,1 GHz. Współczynnik TDP testowanego procesora wynosi 125W, który można obniżyć do poziomu 95W, aczkolwiek będzie to automatycznie oznaczało obniżenie taktowań.

Core i9-10900K Core i9-9900K Ryzen 9 3900X Ryzen 9 3950X Architektura Comet Lake Coffee Lake Zen 2 Zen 2 Litografia 14 nm 14 nm 7 nm 7 nm Taktowanie 3700-5300 MHz 3600-5000 MHz 3800-4600 MHz 3500-4700 MHz Konfiguracja 10R/20W 8R/16W 12R/24W 16R/32W Pamięć L3 20 MB 16 MB 64 MB 64 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler pamięci DDR4-2933 DDR4-2666 DDR4-3200 DDR4-3200 Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 125 W 95 W 105W 105W Zintegrowane GPU UHD 630 UHD 630 - - Cena startowa 499 USD 499 USD 499 USD 749 USD Platforma LGA 1200 LGA 1151 AM4 AM4 Data premiery Maj 2020 Październik 2018 Lipiec 2019 Wrzesień 2019

Względem Intel Core i9-9900K nie tylko rdzeni dołożono Core i9-10900K, ale również zwiększono pojemność pamięci podręcznej Smart Cache (16 → 20 MB), natomiast dwukanałowy kontroler pamięci obsługuje szybsze moduły (2666 → 2933 MHz). Trudno powiedzieć, dlaczego Intel zachowawczo podchodzi do kwestii oficjalne wspieranych DDR4, skoro spokojnie współpracuje z modułami osiągającymi ponad 4000 MHz (testy niebawem). Producent postanowił też poprawić możliwości odprowadzania ciepła na Intel Core i9-10900K, stosując cieńszą warstwę materiału lutniczego przy jednoczesnym pogrubieniu samego odpromiennika (IHS), co powinno korzystnie wpłynąć na temperatury będące kluczowymi dla utrzymania deklarowanego Turbo Boost. Reszta pozostała niezmieniona tzn. odblokowany mnożnik, brak fabrycznego chłodzenia oraz zintegrowany układ graficzny Intel UHD 630. Niestety jest jeszcze pewien haczyk - Comet Lake wymagają płyty głównej Socket LGA 1200 z chipsetem serii 400, tradycyjnie będąc niekompatybilnymi z poprzednikami mimo kosmetycznych zmian w budowie.