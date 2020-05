Intel Core i7-1068G7 - procesor z serii Ice Lake nie trafi do laptopów

Podczas sierpniowej prezentacji niskonapięciowych procesorów Intel Ice Lake-U oraz Ice Lake-Y przedstawiono łącznie kilkanaście modeli procesorów, które miały zmierzać do przenośnych komputerów. Najmocniejszym wówczas układem miał być 4-rdzeniowy i 8-wątkowy Intel Core i7-1068G7, który miałby domyślnie zwiększony współczynnik TDP do 28 W. Jak wiadomo, do dzisiaj nie pojawił się żadny sprzęt z tym procesorem, zamiast tego kilka dni temu do nowej wersji 13-calowego Macbooka Pro wprowadzono dedykowane układy Intel Core i5-1038NG7 oraz Intel Core i7-1068NG7. Teraz mamy już potwierdzenie, że do sprzedaży nie trafi żaden inny laptop z zapowiedzianym blisko 9 miesięcy temu układem Intel Core i7-1068G7 - producent ostatecznie porzucił ten układ.

Na stronie Intela zniknęły wszelkie informacje na temat procesora Core i7-1068G7. Zamiast tego 28 W układy Ice Lake-U trafią na wyłączność do Apple.

Intel bardzo długo zwlekał z wprowadzeniem 4-rdzeniowego i 8-wątkowego procesora Core i7-1068G7 do swojej oferty. Choć jeszcze na początku roku producent deklarował pojawienie się nadchodzących notebooków z tym układem, to wszystko wskazuje na to, że ostatecznie do tego nie dojdzie. Wszelkie ślady po tym układzie zostały usunięte, natomiast obecnie z harmonogramie Intela widnieją dwie jednostki: Intel Core i5-1038NG7 oraz Intel Core i7-1068NG7. Te same procesory zostały zapowiedziane dla nowej wersji Apple Macbook Pro 13 i okazuje się, że nowe wersje 28 W procesorów Intel Ice Lake-U będą dostępne wyłącznie w urządzeniach Apple.

Jeśli więc ktoś miał jeszcze nadzieję na pojawienie się mocniejszego układu Intel Ice Lake w laptopach z systemem Windows 10 to teraz jest już najwyższy czas by porzucić te nadzieje. Intel oraz Apple po raz kolejny nawiązali współpracę, na mocy której najmocniejsze układy niskonapięciowe trafią do urządzeń amerykańskiej firmy. Użytkownicy Windowsa powinni natomiast wyczekiwać już premiery 11 generacji Intel Tiger Lake-U. Być może w nadchodzącej serii doczekamy się 28 W układów dla większej ilości notebooków z systemem operacyjnym Microsoft Windows (bądź Linux), a nie tylko na wyłączność dla Apple.

Źródło: Notebookcheck