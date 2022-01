Intel Core i5-12500H oraz Core i7-12700H - nowe testy procesorów Alder Lake wskazują na wyższą wydajność od Core i9-11980HK

Podczas targów CES firma Intel zaprezentowała blisko 30 mobilnych procesorów z 12. generacji Alder Lake. Zostały one podzielone na trzy główne kategorie: Alder Lake-H (najmocniejsze laptopy), Alder Lake-P (następcy Tiger Lake-U dla ultrabooków i hybryd) oraz Alder Lake-U (składane notebooki jak również bardzo tanie laptopy). Pierwsze laptopy z nowymi procesorami powinny pojawić się w lutym, tymczasem w sieci pojawiły się kolejne testy wydajności. Tym razem dotyczą one procesorów Intel Core i5-12500H oraz Intel Core i7-12700H, a więc jednostek, które będziemy dosyć często spotykać, zwłaszcza w laptopach do gier. Pierwsze testy finalnych próbek napawają sporym optymizmem, bo oba procesory oferują zauważalnie lepsze osiągi od swoich poprzedników.

W sieci pojawiły się nowe testy wydajności procesorów Intel Core i5-12500H oraz Intel Core i7-12700H. Wynika z nich, że nawet Core i5-12500H jest wydajniejszy od flagowca 11. generacji - Core i9-11980HK.

Intel Core i5-12500H to procesor 12-rdzeniowy i 16-wątkowy. Wyposażono go w 4 rdzenie Performance (z obsługą 8 wątków) oraz 8 rdzeni Efficient bez wparcia dla HT. Z kolei Intel Core i7-12700H to jednostka 14-rdzeniowa i 20-wątkowa, korzystająca z zasobów 6 rdzeni Performance oraz 8 rdzeni Efficient. Kilka chińskich mediów opublikowało wyniki obu wspomnianych procesorów i porównało ich osiągi do Intel Core i9-11980HK oraz AMD Ryzen 7 5800H, a więc mocnych przedstawicieli poprzedniej generacji CPU w laptopach.

W Cinebench R20 jak również Cinebench R23, procesor Intel Core i5-12500H wypada lepiej od flagowego układu poprzedniej generacji Tiger Lake-H: Core i9-11980HK. Różnice nie są może zbyt duże, niemniej nowy układ Core i5-12500H wypada naprawdę dobrze, oferując bardzo wysoką wydajność jednowątkową jak również wielowątkową. W porównaniu do AMD Ryzen 7 5800H, nowy Intel dystansuje go zwłaszcza pod kątem wydajności jednego wątku. W CPU-Z (jeden rdzeń) sytuacja wygląda podobnie. Dopiero w teście wielowątkowym, Core i9-11980HK wypada nieco lepiej niż Core i5-12500H. W przypadku Intel Core i7-12700H sytuacja jest jasna - większa liczba mocniejszych rdzeni i wyższe taktowanie powoduje, że jest on znacznie mocniejszy od dotychczasowych układów Intel Tiger Lake-H oraz AMD Cezanne.

W sieci pojawił się także ciekawy wykres, przedstawiający ciekawą zależność pomiędzy wydajnością oraz poborem energii. Okazuje się, że przy poborze nieprzekraczającym 45 W, 14-rdzeniowy Alder Lake-H jest mocno hamowany, uzyskując wyniki porównywalne z 8-rdzeniowymi procesorami poprzedniej generacji (choć na wyższych limitach energetycznych). Co ciekawe, limit zwiększony o raptem 10 W (do 55 W) przynosi zauważalny wzrost wydajności. Z kolei wyniki pomiędzy 65 oraz 75 W są już niemal identyczne. Kolejny duży skok osiągów następuje po zwiększeniu limitu z 75 do 85 W. Powyżej tej wartości, różnice w wydajności są mniejsze.

Core i9-12900HK Core i9-12900H Core i7-12800H Core i7-12700H Core i7-12650H Core i5-12600H Core i5-12500H Core i5-12450H Rodzina Alder Lake-H Alder Lake-H Alder Lake-H Alder Lake-H Alder Lake-H Alder Lake-H Alder Lake-H Alder Lake-H Konfiguracja 6P + 8E 6P + 8E 6P + 8E 6P + 8E 6P + 4E 4P + 8E 4P + 8E 4P + 4E Rdzenie/wątki 14C/20T 14C/20T 14C/20T 14C/20T 10C/16T 12C/16T 12C/16T 8C/12T Zegar bazowy (P Core) 2,5 GHz 2,5 GHz 2,4 GHz 2,3 GHz 2,3 GHz 2,7 GHz 2,5 GHz 2,0 GHz Zegar Turbo (P Core) 5,0 GHz 5,0 GHz 4,8 GHz 4,7 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz Zegar bazowy (E-Core) 1,8 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz 1,7 GHz 1,7 GHz 2,0 GHz 1,8 GHz 1,5 GHz Zegar Turbo (E-Core) 3,8 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz Cache L3 24 MB 24 MB 24 MB 24 MB 24 MB 18 MB 18 MB 12 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 Układ graficzny 96 EU 96 EU 96 EU 96 EU 64 EU 80 EU 80 EU 48 EU Taktowanie iGPU 1450 MHz 1450 MHz 1400 MHz 1400 MHz 1400 MHz 1400 MHz 1300 MHz 1200 MHz Processor Base Power 45 W 45 W 45 W 45 W 45 W 45 W 45 W 45 W Max Turbo Power 115 W 115 W 115 W 115 W 115 W 95 W 95 W 95 W Odblokowany mnożnik Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

Źródło: VideoCardz, Weibo, Twitter @HXL-9550pro