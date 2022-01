Intel Alder Lake-H, Alder Lake-P i Alder Lake-U - prezentacja 12. generacji procesorów dla wydajnych laptopów i ultrabooków

W listopadzie 2021 roku Intel wprowadził do oferty pierwsze procesory 12. generacji z rodziny Alder Lake-S. Dla desktopów były to pierwsze układy, wykorzystujące hybrydową budowę, na którą składały się rdzenie Performance oraz Efficient. W testach okazało się, że procesory te są bardzo udane, oferując wysoką wydajność zarówno w grach jak i programach. Dzisiaj mamy 4 stycznia - po dwóch miesiącach Intel wprowadza pierwsze procesory Alder Lake dla wydajnych laptopów do gier i pracy, ultrabooków czy hybryd. Podczas dzisiejszej konferencji ujawniono blisko 30 procesorów, które będą wchodzić w skład trzech serii: Alder Lake-H, Alder Lake-P oraz Alder Lake-U. To zdecydowanie najważniejsza i największa premiera Intela w sektorze mobilnym od lat.

Podczas konferencji, Intel zaprezentował 12. generację procesorów Alder Lake dla laptopów. Cała rodzina została podzielona na 3 grupy: Alder Lake-H dla najmocniejszych laptopów, Alder Lake-P dla ultrabooków oraz Alder Lake-U, które znajdą swoje zastosowanie m.in. w modelach z dwoma ekranami.

Wbrew wcześniejszym doniesieniom, w skład serii Intel Alder Lake-P nie będą wchodzić zarówno procesory H45 jak i U28. Zamiast tego producent rozbił maksymalnie wszystkie grupy procesorów, by nie wprowadzać dodatkowego zamętu. Układy Intel Alder Lake-H będą najmocniejszymi wariantami hybrydowej architektury, gdzie znajdziemy aż 4 układy wyposażone w łącznie 14 rdzeni z obsługą 20 wątków. Będą to odpowiednio Intel Core i9-12900HK, Core i9-12900H, Core i7-12800H oraz Core i7-12700H, które oferują 6 rdzeni Performance oraz 8 rdzeni Efficient. W dalszej kolejności mamy Core i7-12650H z 6 rdzeniami P oraz 4 rdzeniami E. Kolejne dwie jednostki to Intel Core i5-12600H oraz Core i5-12500H z 4 rdzeniami Performance oraz 8 rdzeniami Efficient. Na końcu pozostaje Core i5-12450H z łącznie 8 rdzeniami: 4x P i 4x E. Warto zwrócić uwagę, że od teraz Intel nie podaje klasycznego współczynnika TDP. Zamiast tego informacja o poborze energii zostaje rozdzielona na dwie osobne kategorie: Processor Base Power (PBP), który odpowiada poborowi energii dla bazowej częstotliwości zegara; Max Turbo Power (MTP), który przedstawia pobór energii przy maksymalnie działającym Turbo Boost. W pierwszym przypadku, wszystkie procesory Alder Lake-H mają współczynnik na poziomie 45 W, w drugim przypadku - 115 W dla Core i9 i Core i7 oraz 95 W dla układów Core i5.

Dzięki wykorzystaniu hybrydowej architektury x86, nowe procesory Alder Lake dla laptopów mają oferować do 40% wyższą wydajność wielowątkową w porównaniu do 11. generacji Tiger Lake-H (swoją drogą, wprowadzenie 12. generacji raptem pół roku później pokazuje, że Tiger Lake-H był w laptopach tym samym, co Rocket Lake w desktopach; chwilowym przeczekaniem na faktyczną nowość). Ze względu na zwiększenie liczby rdzeni oraz wykorzystanie najmocniejszych, zintegrowanych układów graficznych, procesor Alder Lake-H jest zauważalnie większy od Tiger Lake-H, o Tiger Lake-U nie wspominając. Nowy CPU wykorzysta maksymalnie 16 linii PCIe 4.0, z czego 8 będzie przyporządkowanych dedykowanej karcie graficznej, a pozostałe 8 zostanie przydzielonych dla dwóch SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Widzimy tutaj pewny regres, ponieważ Tiger Lake-H oferował 20 linii PCIe 4.0, z czego 8/12/16 można było przydzielić dla dGPU, a 4/8/12 linii dla maksymalnie 3 nośników SSD PCIe 4.0.

Inżynierowie dużych optymalizacji dokonali także w kwestii wewnętrznego zarządzania zasilaniem oraz rdzeniami, co zlecono technologii Intel Thread Director. Mechanizm działa bez ingerencji użytkownika, monitorując obciążenie, temperatury i priorytety, aby dynamicznie przydzielać operacje. Intel i Microsoft ściśle współpracowały przy programowej warstwie obsługi Alder Lake, dlatego producent najlepszej wydajności upatruje w systemie Windows 11, gdzie procesory mają dostęp do dodatkowych danych telemetrycznych. Poza tym, rdzenie otrzymały mikro-kontrolery odpowiedzialne za zarządzanie energią, który przetwarza takie informacje i przekazuje do i zoptymalizowanego schedulera.

Procesory Intel Alder Lake dla laptopów zaoferują także wsparcie dla maksymalnie 4 złączy Thunderbolt 4 (o przepustowości 40 Gb/s każdy) oraz bezprzewodowej sieci WiFi 6E (Gig+). Topowy Intel Core i9-12900HK ma być do 28% wydajniejszy w grach w porównaniu do Intel Core i9-11980HK. Najbardziej widoczne różnice mamy zauważyć w takich grach jak CS:GO, League of Legends, HITMAN 3, Marvel's Guardians of the Galaxy, F1 2021 czy Far Cry 6. W zależności także od programu, wydajność Alder Lake-H ma być od kilku do kilkudziesięciu procent wyższa w porównaniu do procesorów Intel Tiger Lake-H czy AMD Ryzen 5000-H (APU Cezanne). Mają to być najlepsze procesory zarówno dla graczy jak i twórców treści. Układy Alder Lake-H mają sobie radzić także dużo lepiej w środowisku Blender, oferując do 30% krótsze czasy renderowania w porównaniu do 11. generacji Tiger Lake-H. W ciągu nadchodzących kilku miesięcy, w sprzedaży pojawi się ponad 100 różnych modeli notebooków od partnerów OEM firmy tj. Acer, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MSI, Razer czy ASUS.

Specyfikacja procesorów Intel Alder Lake-H (następcy Tiger Lake-H):

Core i9-12900HK Core i9-12900H Core i7-12800H Core i7-12700H Core i7-12650H Core i5-12600H Core i5-12500H Core i5-12450H Rodzina Alder Lake-H Alder Lake-H Alder Lake-H Alder Lake-H Alder Lake-H Alder Lake-H Alder Lake-H Alder Lake-H Konfiguracja 6P + 8E 6P + 8E 6P + 8E 6P + 8E 6P + 4E 4P + 8E 4P + 8E 4P + 4E Rdzenie/wątki 14C/20T 14C/20T 14C/20T 14C/20T 10C/16T 12C/16T 12C/16T 8C/12T Zegar bazowy (P Core) 2,5 GHz 2,5 GHz 2,4 GHz 2,3 GHz 2,3 GHz 2,7 GHz 2,5 GHz 2,0 GHz Zegar Turbo (P Core) 5,0 GHz 5,0 GHz 4,8 GHz 4,7 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz Zegar bazowy (E-Core) 1,8 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz 1,7 GHz 1,7 GHz 2,0 GHz 1,8 GHz 1,5 GHz Zegar Turbo (E-Core) 3,8 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz Cache L3 24 MB 24 MB 24 MB 24 MB 24 MB 18 MB 18 MB 12 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 Układ graficzny 96 EU 96 EU 96 EU 96 EU 64 EU 80 EU 80 EU 48 EU Taktowanie iGPU 1450 MHz 1450 MHz 1400 MHz 1400 MHz 1400 MHz 1400 MHz 1300 MHz 1200 MHz Processor Base Power 45 W 45 W 45 W 45 W 45 W 45 W 45 W 45 W Max Turbo Power 115 W 115 W 115 W 115 W 115 W 95 W 95 W 95 W Odblokowany mnożnik Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

Intel Alder Lake-H (Core i7-12700H) vs Intel Tiger Lake-U (Core i7-11675G7)

Intel Alder Lake-H (Core i7-12700H) vs Intel Tiger Lake-H (Core i7-11800H)

Specyfikacja procesorów Intel Alder Lake-P (następcy Tiger Lake-U):

Core i7-1280P Core i7-1270P Core i7-1260P Core i5-1250P Core i5-1240P Core i3-1220P Rodzina Alder Lake-P Alder Lake-P Alder Lake-P Alder Lake-P Alder Lake-P Alder Lake-P Konfiguracja 6P + 8E 4P + 8E 4P + 8E 4P + 8E 4P + 8E 2P + 8E Rdzenie/wątki 14C/20T 12C/16T 12C/16T 12C/16T 12C/16T 10C/12T Zegar bazowy (P Core) 1,8 GHz 2,2 GHz 2,1 GHz 1,7 GHz 1,7 GHz 1,5 GHz Zegar Turbo (P Core) 4,8 GHz 4,8 GHz 4,7 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz Zegar bazowy (E-Core) 1,3 GHz 1,6 GHz 1,5 GHz 1,2 GHz 1,2 GHz 1,1 GHz Zegar Turbo (E-Core) 3,6 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz Cache L3 24 MB 18 MB 18 MB 12 MB 12 MB 12 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 Układ graficzny 96 EU 96 EU 96 EU 80 EU 80 EU 64 EU Taktowanie iGPU 1450 MHz 1400 MHz 1400 MHz 1400 MHz 1300 MHz 1100 MHz Processor Base Power 28 W 28 W 28 W 28 W 28 W 28 W Max Turbo Power 64 W 64 W 64 W 64 W 64 W 64 W

Specyfikacja procesorów Intel Alder Lake-U (U15) (następcy Tiger Lake-Y):

Core i7-1265U Core i7-1255U Core i5-1245U Core i5-1235U Core i3-1215U Pentium 8505 Celeron 7305 Rodzina Alder Lake-U Alder Lake-U Alder Lake-U Alder Lake-U Alder Lake-U Alder Lake-U Alder Lake-U Konfiguracja 2P + 8E 2P + 8E 2P + 8E 2P + 8E 2P + 4E 1P + 4E 1P + 4E Rdzenie/wątki 10C/12T 10C/12T 14C/20T 10C/12T 6C/8T 5C/6T 5C/6T Zegar bazowy (P Core) 1,8 GHz 1,7 GHz 1,6 GHz 1,3 GHz 1,2 GHz 1,2 GHz 1,1 GHz Zegar Turbo (P Core) 4,8 GHz 4,7 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz Brak Turbo Zegar bazowy (E-Core) 1,3 GHz 1,2 GHz 1,2 GHz 0,9 GHz 0,9 GHz 0,9 GHz 0,9 GHz Zegar Turbo (E-Core) 3,6 GHz 3,5 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz Brak Turbo Cache L3 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 10 MB 8 MB 8 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 Układ graficzny 96 EU 96 EU 80 EU 80 EU 64 EU 48 EU 48 EU Taktowanie iGPU 1250 MHz 1250 MHz 1200 MHz 1200 MHz 1100 MHz 1100 MHz 1100 MHz Processor Base Power 15 W 15 W 15 W 15 W 15 W 15 W 15 W Max Turbo Power 55 W 55 W 55 W 55 W 55 W 55 W 55 W

Specyfikacja procesorów Intel Alder Lake-U (U9) (następcy Tiger Lake-Y):

Core i7-1260U Core i7-1250U Core i5-1240U Core i5-1230U Core i3-1210U Pentium 8500 Celeron 7300 Rodzina Alder Lake-U Alder Lake-U Alder Lake-U Alder Lake-U Alder Lake-U Alder Lake-U Alder Lake-U Konfiguracja 2P + 8E 2P + 8E 2P + 8E 2P + 8E 2P + 4E 1P + 4E 1P + 4E Rdzenie/wątki 10C/12T 10C/12T 14C/20T 10C/12T 6C/8T 5C/6T 5C/6T Zegar bazowy (P Core) 1,1 GHz 1,1 GHz 1,1 GHz 1,0 GHz 1,0 GHz 1,0 GHz 1,0 GHz Zegar Turbo (P Core) 4,7 GHz 4,7 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz Brak Turbo Zegar bazowy (E-Core) 0,8 GHz 0,8 GHz 0,8 GHz 0,7 GHz 0,7 GHz 0,7 GHz 0,7 GHz Zegar Turbo (E-Core) 3,8 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,3 GHz Brak Turbo Cache L3 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 10 MB 8 MB 8 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 DDR4-3200

DDR5-4800

LPDDR4x-4267

LPDDR5-5200 Układ graficzny 96 EU 96 EU 80 EU 80 EU 64 EU 48 EU 48 EU Taktowanie iGPU 950 MHz 950 MHz 900 MHz 850 MHz 850 MHz 800 MHz 800 MHz Processor Base Power 9 W 9 W 9 W 9 W 9 W 9 W 9 W Max Turbo Power 29 W 29 W 29 W 29 W 29 W 29 W 29 W

Podczas konferencji ogłoszono także trzecią iterację projektu Intel EVO. EVO 3.0 ma skupiać wokół siebie laptopy o jak najlepszych parametrach. Aby otrzymać odpowiedni certyfikat zgodności, urządzenia muszą przejść szereg wymagań. Intel EVO 3.0 rozszerza wymagania, od teraz dorzucają m.in. obecność procesora 12. generacji, wsparcie dla WiFi 6E (Gig+), dynamiczne usuwanie szumów podczas wideokonferencji czy oferowanie kamery internetowej o rozdzielczości przynajmniej Full HD. Zwłaszcza to ostatnie jest istotną zmianą, bowiem chcąc uzyskać certyfikat EVO 3.0, producent notebooka będzie musiał zadbać o lepszą jakość kamery internetowej - ten element do dzisiaj był traktowany po macoszemu. Dzięki EVO 3.0, jest spora szansa na zauważalną zmianę w tej materii. Kolejną modyfikacją jest fakt, że program Intel EVO 3.0 nie będzie ograniczony wyłącznie do ultrabooków czy hybryd, a będzie rozszerzony także o notebooki z procesorami Alder Lake-H. Jest jednak pewien "haczyk" - aby laptop z Alder Lake-H otrzymał certyfikat EVO 3.0, na pokładzie musi znaleźć się także dedykowana karta graficzna Intel ARC Alchemist. Oprócz tego Intel współpracuje z firmami OEM nad urządzeniami ze składanymi ekranami - w tym roku doczekamy się nowych projektów, z większymi ekranami umożliwiającymi pracę w różnych trybach oraz z procesorami 12. generacji Alder Lake-U.

