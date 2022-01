Intel Core i9-12900HK - pierwsze testy wydajności topowego procesora 12. generacji Alder Lake-H dla laptopów

Kilka dni temu Intel ujawnił procesory 12. generacji dla laptopów. Blisko 30 jednostek zostało podzielonych na trzy główne kategorie: Alder Lake-H (wydajne laptopy do gier i pracy), Alder Lake-P (ultrabooki i hybrydy) oraz Alder Lake-U (ultrabooki, smukłe hybrydy i składane laptopy). Nowe procesory przyniosły wsparcie m.in. dla pamięci DDR5/LPDDR5, choć nie brakuje także obsługi m.in. PCIe 4.0, WiFi 6E czy Thunderbolt 4. Najmocniejszym z prezentowanych procesorów ma być Intel Core i9-12900HK, składający się z 14 rdzeni z obsługą 20 wątków. Jednostkę wyposażono w 6 rdzeni Performance oraz 8 rdzeni Efficient o najwyższym taktowaniu i z możliwością dalszego OC (odblokowany mnożnik). Intel Core i9-12900HK pojawił się już we wczesnych testach w ekipie z rumuńskiego portalu Lab501.

W sieci pojawiła się wczesna recenzja procesora Intel Core i9-12900HK, pozwalająca sprawdzić jak radzi sobie topowa jednostka Alder Lake-H w porównaniu do 11. generacji Tiger Lake-H.

Intel Core i9-12900HK to procesor składający się z dwóch typów rdzeni. Rdzenie Performance oferują taktowanie na poziomie 2,5 GHz (bazowa częstotliwość) oraz 5,0 GHz (maksymalne Turbo dla jednego rdzenia). Z kolei rdzenie Efficient pracują z zegarem od 1,8 do 3,8 GHz. Podstawowe TDP (czy właściwie Processor Base Power) wynosi 45 W, z kolei Max Turbo Power (odpowiednik dawnego PL2) sięga 115 W. Procesor został przetestowany w laptopie w połączeniu z 32 GB pamięci RAM DDR5 o taktowaniu 4800 MHz. Jak wypada topowy procesor względem poprzedniej generacji Intel Tiger Lake-H?

W samych testach Cinebench R15 oraz Cinebench R20 testowany laptop z Intel Core i9-12900HK oferuje średnio o 15-17% wyższe wyniki w teście wszystkich wątków. Przykładowo dla Intel Core i9-11980HK rezultat wynosi 5773 punkty, podczas gdy dla Core i9-12900HK - 6741 punktów. Podobne różnice zobaczymy także w teście Cinebench R15. Z kolei w Blenderze (sądząc po wynikach, jest to test BMW) nowy procesor Alder Lake-H również jest o blisko 17% szybszy w porównaniu do topowej jednostki poprzedniej generacji, osiągając rezultat 71 sekund vs 85 sekund. Ekipa z Lab501 sprawdziła także temperatury oraz pobór energii. W momencie utrzymywania taktowania na poziomie 5 GHz (tylko rdzenie P), pobór energii CPU sięga 115 W, a więc deklarowanej przez producenta wartości dla maksymalnego Turbo. Wynik ten okupiony jednak jest bardzo wysokimi temperaturami, sięgającymi 99 stopni.

Źródło: Lab501