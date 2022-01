AMD Rembrandt oraz Intel Alder Lake - porównujemy nowe platformy z procesorami dla laptopów

W ostatnich dniach byliśmy świadkami przynajmniej kilku ciekawych zapowiedzi ze strony Intela oraz AMD dla rynku laptopów. Pierwsza z firm podczas CES 2022 zaprezentowała blisko 30 mobilnych procesorów z trzech grup produktowych: Alder Lake-H, Alder Lake-P oraz Alder Lake-U. Podczas targów CES pokazano przynajmniej kilka bardzo interesujących urządzeń korzystających z procesorów 12. generacji, np. ASUS Zenbook 17 Fold, czyli pierwszy składany laptop z ekranem o przekątnej 17,3" po rozłożeniu. Z kolei AMD podczas własnej konferencji zaprezentowało nową generację procesorów APU Rembrandt, które składają się z łącznie 10 jednostek, podzielonych na serie Rembrandt-H oraz Rembrandt-U. Zbieramy wszystkie najważniejsze informacje o nowych platformach w formie zbiorczego materiału.

Przyglądamy się wszystkim nowościom, wprowadzanym przez procesory AMD Rembrandt oraz Intel Alder Lake dla notebooków. Ciekawostki znajdziemy chociażby w temacie linii PCIe 4.0 oraz kontrolerów pamięci.

Intel oraz AMD w ciągu jednego dnia zaprezentowali nowe generacje procesorów dla praktycznie wszystkich grup laptopów - od wydajnych notebooków do gier, przez mobilne stacje robocze, po ultrabooki i hybrydy, aż do składanych urządzeń. Dotychczas obie firmy raczej nie prezentowały swoich nowości w ciągu jednego dnia i jednych targów, co tylko pokazuje jak bardzo dla Intela i AMD będzie ważny rynek laptopów w 2022 roku. Jednocześnie obie firmy w kilku kwestiach zaprezentowały inne podejście do swoich procesorów, czasami wręcz zaskakujące. Intel wprowadza swoją hybrydową architekturę do wszystkich kategorii laptopów. Nie jest to jednak pierwsza próba Intela z takimi hybrydami. Pierwszym polem do testów była architektura Lakefield, która składała się z 5 rdzeni - 1 wydajnego Sunny Cove oraz 4 energooszczędnych Tremont. To na nich powstały pierwsze składane laptopy tj. Lenovo ThinkPad X1 Fold. Jednocześnie było to pole to dalszego eksperymentowania, czego efektem w nowych "składakach" będą układy Alder Lake-U o zdecydowanie większym polu do popisu. Tym razem we wspomnianej serii otrzymamy do 10 rdzeni i 12 wątków, co z pewnością przełoży się na wyższą wydajność tak niecodziennych konstrukcji jak ASUS Zenbook 17 Fold.

Charakterystyka platformy Intel Alder Lake (Laptop) AMD Rembrandt (Laptop) Architektura Hybrid x86

Performance x86 (Golden Cove)

Efficient x86 (Gracemont) Zen 3+ (x86) Litografia Intel 7 (Enhanced 10 nm SuperFin) TSMC 6 nm Powierzchnia ~217 mm² 210 mm² Liczba rdzeni (maksymalnie) 14 rdzeni: 6x Performance, 8x Efficient 8 rdzeni Liczba wątków (maksymalnie) 20 16 Wsparcie dla PCIe 5.0 Nie Nie Wsparcie dla PCIe 4.0 Tak Tak Liczba linii PCIe 4.0 16

8 x PCIe 4.0 dla dGPU

8 x PCIe 4.0 dla 2x SSD 20

8x PCIe 4.0 dla dGPU

Pozostałe 12 dla SSD, SATA oraz chipsetu Zintegrowany układ graficzny Tak Tak iGPU Intel Iris Xe Graphics (96 EU)

Intel Iris Xe Graphics (80 EU)

Intel UHD Graphics (48 EU, 64 EU) AMD Radeon 680M (12 CU)

AMD Radeon 660M (6 CU) Architektura iGPU Intel Xe-LP AMD RDNA 2 Wsparcie iGPU dla Ray Tracingu Nie Tak Techniki upscalowania obrazu Intel XeSS (poprzez instrukcje DP4a) AMD FSR Taktowanie rdzenia iGPU Do 1450 MHz Do 2400 MHz Wsparcie dla DDR4 Tak Nie Wsparcie dla LPDDR4x Tak Nie Wsparcie dla DDR5 Tak Tak Wsparcie dla LPDDR5 Tak Tak Kontroler pamięci (DDR4) DDR4-3200

LPDDR4x-4267 Brak Kontroler pamięci (DDR5) DDR5-4800

LPDDR5-5200 DDR5-4800

LPDDR5-6400 Obsługa Thunderbolt 4 Tak Nie Obsługa USB 4 (40 Gb/s) Tak Tak Obsługa HDMI 2.1 Tak Tak Obsługa HDR10, Dolby Vision Tak Tak Obsługa kodeka AV1 Tak Tak Rodzaje procesorów Alder Lake-H - wydajne laptopy

Alder Lake-P - ultrabooki, hybrydy

Alder Lake-U - ultrabooki, hybrydy, składane laptopy Rembrandt-H - wydajne laptopy

Rembrandt-U - ultrabooki, hybrydy TDP Alder Lake-H - 45 W

Alder Lake-P - 28 W

Alder Lake-U - 9 W lub 15 W Rembrandt-H - 45 W (45 W+ dla jednostek HX)

Rembrandt-U - 15 W/28 W

AMD prezentuje tradycyjne podejście, z jednym typem rdzeni Zen 3+ w nowych APU Rembrandt. Dalsze modyfikacje mikroarchitektury w połączeniu z przejściem na 6 nm litografię TSMC ma przynieść dalszy wzrost wydajności rdzeni (ponad 10% w Single-core oraz nawet blisko 30% w obliczeniach Multi-core). W dodatku wprowadzenie nowych technik oszczędności energii m.in. w stanach głębokiego uśpienia ma prowadzić do dalszego wydłużenia czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym, umożliwiając wyciągnięcie wyniku na poziomie do 24 godzin. Najważniejszą nowością w APU Rembrandt są zintegrowane układy graficzne Radeon 680M oraz Radeon 660M, oparte na architekturze RDNA 2. Posiadają wysokie taktowanie rdzenia, wynikające z zastosowania nowej litografii (do 2400 MHz), a także działają w duecie z pamięciami DDR5 oraz LPDDR5. Tutaj zobaczymy kolejną zmianę w podejściu obu firm do nowych procesorów. Jeśli chodzi o same iGPU RDNA 2, to zaoferuje wsparcie m.in. dla sprzętowego Ray Tracingu oraz obsługi techniki AMD FidelityFX Super Resolution, co ma wpłynąć na możliwość grania w rozdzielczości Full HD nawet w nowych tytułach AAA.

Intel oferuje kontroler pamięci, obsługujący łącznie 4 typy RAM: DDR4 (3200 MHz), LPDDR4x (4267 MHz), DDR5 (4800 MHz) oraz LPDDR5 (5200 MHz). Z tego względu debiutujące wkrótce laptopy z 12. generacją będą mogły posiadać zarówno moduły DDR4 (np. te nieco tańsze) jak również DDR5 (dla topowych konfiguracji). AMD postanowiło bardzo szybko odciąć się od pamięci DDR4, oferując kontroler wspierający wyłącznie moduły DDR5 oraz LPDDR5. Co ciekawe, procesory Rembrandt będą w stanie obsłużyć pamięci LPDDR5 o wyższej częstotliwości w porównaniu do Intela - 6400 vs 5200, co z pewnością także nie pozostanie bez wpływu na wydajność zintegrowanych układów graficznych RDNA 2. Postawienie wyłącznie na kontroler DDR5/LPDDR5 każe się także zastanowić, jak będzie wyglądała kwestia desktopowych APU Rembrandt (o ile w ogóle się pojawią) - wszak platforma AM4 nie wspiera DDR5. Z kolei nadchodzący AM5 również porzuca wsparcie dla DDR4. Możliwe zatem, że desktopowe Rembrandty będą również wymagały podstawki AM5, co jest związane z faktem, że AMD przygotowuje identyczne matryce APU dla laptopów i desktopów, co ma ograniczać koszty związane z przygotowywaniem dwóch różnych typów APU dla dwóch segmentów rynku. Wykorzystanie wyłącznie pamięci DDR5, przynajmniej w początkowym okresie życia platformy, może się jednak przełożyć na mniejszą liczbę laptopów z nowymi APU.



Specyfikacja i testy wydajności wczesnej wersji procesora Intel Core i7-12700H w CPU-Z.

Kolejne zmiany zaszły w kontekście zastosowania magistrali PCIe 4.0. Tym razem obie firmy wspierają PCIe 4.0, jednak Intel postanowił... zmniejszyć liczbę linii w swoich mobilnych procesorach 12. generacji względem 11. generacji (Tiger Lake-H). Tym razem do dyspozycji mamy 16 linii PCIe 4.0, z czego 8 będzie dostępne dla GPU, a kolejne 8 dla dwóch SSD PCIe 4.0. AMD oferuje z kolei... więcej linii PCIe 4.0 od Intela, bo 20. Mimo to, maksymalnie 8 będzie oferowanych dla GPU, resztę będzie można wykorzystać np. dla SSD. Ponadto platforma AMD w porównaniu do generacji Renoir oraz Cezanne zaoferuje unowocześnione zaplecze multimedialne. Nie zabraknie wsparcia dla USB 4, WiFI 6E (moduły przygotowane we współpracy z Qualcommem oraz MediaTekiem), HDMI 2.1, HDR10, Dolby Vision oraz kodeka AV1 w zintegrowanych układach graficznych RDNA 2 - to najważniejsza zmiana. Intel pod tym względem zaoferuje wszystko to, co mieliśmy już przy okazji 11. generacji. Słowem, nie zabraknie m.in. Thunderbolta 4, USB 4, WiFi 6E czy kodeka AV1.

Źródło: PurePC.pl