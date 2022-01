Intel Core i5-12400 i Core i5-12600 - Der8auer podkręcił zablokowane procesory Alder Lake i uzyskał jeszcze lepszą wydajność

Intel dzieli swoje procesory na te, które mają odblokowany mnożnik (literka K w nazwie) i te które mają zablokowany mnożnik (bez wspomnianej literki K). Teoretycznie tylko tą pierwszą grupę można poddać procesowi overclokingu, czyli dalszego podkręcania CPU w celu uzyskania jeszcze większej wydajności. Nowe testy, które przeprowadził der8auer pokazują jednak, że mając odpowiednie narzędzia, nie powinno być większego problemu z OC procesorów posiadających zablokowany mnożnik. Wygląda na to, że 12. generacja wypada pod tym względem dużo lepiej od wcześniejszych jednostek. Oczywiście nie jest tak, że teraz na każdej płycie głównej można podkręcić procesor bez literki K w nazwie. Wszystko właśnie opiera się o wybór odpowiedniej płyty - w tym wypadku drogich modeli z chipsetem Intel Z690.

Der8auer podkręcił zablokowane procesory Intel Core i5-12400 oraz Intel Core i5-12600. W tym celu wykorzystał funkcję BLCK OC, która dostępna jest na niektórych płytach głównych z chipsetem Intel Z690.

Der8auer do swojego eksperymentu wykorzystał jedną z topowych płyt głównych firmy ASUS - ROG MAXIMUS APEX, który umożliwia modyfikację parametru opisanego jako BCLK. Mówiąc prościej mowa o overclockingu elementu odpowiadającego za szybkość magistrali. Intel nie wymusza już sprawdzania wyłącznie współczynników PL1/PL2, co w domyśle ma ułatwić OC jednostek 12. generacji. Do testów wykorzystano zablokowane modele Intel Core i5-12400 oraz Intel Core i5-12600 i efekty są zaskakująco dobre, zwłaszcza w kontekście tego pierwszego z wymienionych procesorów.

Po aktywacji możliwości OC parametru BCLK z poziomu BIOS-u płyty głównej ASUS ROG MAXIMUS APEX, procesor Intel Core i5-12400 udało się ustabilizować na poziomie 5239 MHz na wszystkich 6 rdzeniach Performance. W przypadku Intel Core i5-12600 nie udało się wprawdzie osiągnąć tak dobrego wyniku, ale nadal mowa o bardzo dobrych 5103 MHz na wszystkich rdzeniach układu. Już w samym Cinebench R20 widać spory przyrost wydajności procesora Intel Core i5-12400. Przy domyślnych ustawieniach, CPU wyciągnął 4686 punktów w teście wielowątkowym, z kolei po OC - 6186 punktów. Spore przyrosty wydajności odnotowano także w takich grach jak Battlefield 2042 czy PUBG. Der8auer odkrył, że możliwość OC parametru BCLK dostępna jest na płytach głównych ASUS z serii APEX i HERO (oczywiście mowa o Z690), które posiadają zainstalowany BIOS w wersji 0811. Funkcja ta z pewnością nie jest jednak dostępna na płytach z chipsetem B660 (a więc i niższych). Zabawa, choć bez wątpienia ciekawa, wymaga jednak drogiego zaplecza (w tym wypadku bardzo drogiej płyty głównej).

Źródło: VideoCardz, Der8auer