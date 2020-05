Intel Comet Lake-S - firma MSI ujawnia potencjał OC procesorów

Procesory Intel Core 10. generacji zostały już oficjalnie zapowiedziane i ich specyfikacja nie jest dla nas już żadną tajemnicą. Lada moment chipy trafią do pierwszych klientów, jednak nim to się stanie będziemy już w stanie powiedzieć o nich dosłownie wszystko. Nie ma co ukrywać, że niektóre osoby czy firmy mają już dostęp do nowych jednostek, a niektóre z nich z pewnością zechcą podzielić się wiedzą o nich z całym światem. O dziwo, tym razem przed szereg wybił się znany producent MSI, który zdradził właśnie szczegóły dotyczące potencjału OC zbliżających się procesorów Intel Core i5-10600K, Intel Core i7-10700K oraz Intel Core i9-10900K. Dane przedstawione przez Tajwańczyków są bardzo ciekawe, i to nie tylko dla miłośników OC.

Średnio co trzeci z testowanych przez MSI układów nie był w stanie pracować zgodnie ze specyfikacją, ale z drugiej możemy się spodziewać, że ostatecznie do sklepów trafią jednostki z grup A i B.

MSI postanowiło posegregować nowe procesory z odblokowanym mnożnikiem na te, które są w stanie pracować z wyższymi taktowaniami niż deklaruje Intel (grupa A), te, które pracują zgodnie ze specyfikacją (grupa B), oraz te, które mają problemy z utrzymaniem założonych zegarów (grupa C). Co ciekawe, tylko 2% przetestowanych układów Core i5-10600K oraz 5% chipów Core i7-10700K możemy zaliczyć do tej pierwszej kategorii. Znacznie lepiej wygląda to w przypadku 10-rdzeniowego Core i9-10900K - aż 27% próbek było w stanie osiągać wyższe częstotliwości od tych, które przewidzieli Niebiescy. Na pierwszy rzut oka może nieco niepokoić fakt, że średnio co trzeci z testowanych układów nie był w stanie pracować zgodnie ze specyfikacją, ale z drugiej możemy się spodziewać, że ostatecznie do sklepów trafią jednostki z grup A i B (a przynajmniej taką mamy nadzieję).

Zwróćmy jeszcze uwagę na pobór prądu nowych jednostek. Co prawda brakuje tu informacji na temat metodologii testowania, ale widać, że dotychczasowe doniesienia o ogromnym apetycie na energię nie zostały wyssane z palca - trzeba liczyć się z tym, że topowe odmiany Core i7 oraz Core i9 w pracy pod obciążeniem (gdy mnożnik wzrasta do 51 lub 52, czyli taktowanie wynosi 5,1 lub 5,2 GHz) mogą pobierać nawet ponad 250 W. Przy okazji grafika zdradza nam bezpieczne wartości napięcia dla Comet Lake'ów. Wynika z niej, że maksymalna bezpieczna wartość dla Core i5-10600K to 1,3 V, podczas gdy limit modeli Core i7-10700K i Core i9-10900K to 1,35 V. Jak można się spodziewać, praca w tak ekstremalnych parametrach sprawia, że robi się dosłownie gorąco - w tabelce poniżej widzimy odnotowane temperatury podczas testu w Cinebenchu R20. Jedno jest pewne - myśląc o zakupie odblokowanego Comet Lake'a, należy liczyć się z zakupem porządnego systemu chłodzenia.

Źródło: VideoCardz, Hardwareluxx