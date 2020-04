Intel Z490 i H470 - poznaliśmy oficjalną specyfikację chipsetów

Odkąd zaczęły pojawiać się pierwsze informacje na temat procesorów Intel Core 10. generacji, niemal jasne było, że zakup chipu z tej serii będzie wiązał się z wymianą płyty głównej. I rzeczywiście, najnowsze układy Niebieskich kompatybilne są z nowym gniazdem LGA 1200. Jasne jest więc, że nadchodzące płyty główne będą musiały być wyposażone w nowy układ logiki. Póki co producent przygotował więc dwa chipsety, które gwarantują wsparcie dla procesorów Comet Lake, nowych technologii, jak również zapewniają działanie odpowiedniej liczby portów. Przed Wami już oficjalnie flagowy i gamingowy chipset Z490, jak również H470 przeznaczony dla nieco mniej wymagających klientów. Zapoznajmy się więc z dokładną ich specyfikacją, która jednak w żadnym stopniu nie powinna być zaskakująca.

Intel Z490 oraz H470 nie wprowadzają żadnej rewolucji - w dużym uproszczeniu to tylko odmiany układów Z390 i H370 przystosowane do obsługi procesorów Comet Lake.

W ostatnich latach Intel z każdą kolejną generacją nie wprowadza do całej platformy zbyt wielu zmian i nie inaczej jest teraz. Chipset Z490 jest więc w dużym skrócie wersją Z390 przeznaczoną dla najnowszych układów. Płyta główna z tym układem dzięki wielu funkcjom OC idealnie nada się do chipu z odblokowanym mnożnikiem. Jedną z nich jest oprogramowanie Intel Performance Maximizer, dzięki której jednostka automatycznie podkręci się za pomocą jednego kliknięcia myszy. Producent chwali się również zintegrowanym modułem Intel Wi-Fi 6 AX201 z Gig+ CNVi, kontrolerem 2.5G Intel Ethernet Connector I225, jak również obsługą pamięci Intel Optane.

Pełne możliwości chipsetu Z490 są podobne jak w przypadku Z390. Mamy tutaj dostęp do 24 linii PCI-Express 3.0, które procesor może wykorzystać w konfiguracji 1x16, 2x8 lub 1x8+2x4. Do tego dochodzą dwa dwukanałowe moduły DIMM na pamięć DDR4 o taktowaniu 2933 MHz. Sam chipset gwarantuje ponadto sześć portów SATA 6 Gb/s, sześć portów USB 3.2 Gen 2x1, do dziesięciu USB 3.2 Gen 1x1 i do czternastu USB 2.0. Do tego dochodzi wsparcie dla wspomnianych pamięci Intel Optane czy technik Intel Platform Trust Technology, Intel Smart Sound Technology, Intel High Definition Audio, a opcjonalnie również Intel Rapid Storage Technology czy Intel Extreme Tuning Utility. Pełny diagram znajdziecie poniżej.

Również w przypadku układu logiki H470 brakuje innowacji - na pierwszy rzut oka mamy tu do czynienia niemal z tym samym, co oferował H370 dla układów Coffee Lake. Względem Z490 brakuje tutaj rzecz jasna funkcji podkręcania chipu. Ponadto mamy tutaj nieco uboższe możliwości procesora w kwestii wykorzystania linii PCI-Express 3.0, bo dostępna jest wyłącznie konfiguracja 1x16. Co więcej, mamy tutaj mniej linii PCIe (20 zamiast 24), jak również mniej portów USB - układ logiki H470 gwarantuje obsługę czterech portów USB 3.2 Gen 2x1, do ośmiu USB 3.2 Gen 1x1 i czternastu USB 2.0. Szczegóły zawarte są poniżej.

Źródło: Intel