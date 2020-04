Intel wykrył wadę w układach sieciowych Foxvill, którą już naprawił

Intel szykuje się do premiery wyczekiwanych procesorów Comet Lake-S, jednak wszystko wskazuje na to, że debiut tych chipów nie może się być bez kontrowersji. Dotychczasowe przecieki ujawniały ogromne temperatury czy wysoki pobór energii nowych chipów. Co więcej, całą branżę zszokowała niedawna wiadomość, jakoby Niebiescy mieli problem z układami sieciowymi 2,5 Gb Foxvill, które mają być stosowane w nadchodzących płytach głównych (m.in. Z490) jak i mobilnych komputerach. Odkryto, że z jakiegoś powodu układy te mogą nie być w stanie pracować z domyślną wydajnością transferu danych. Na szczęście producent dowiedział się o tym zawczasu i koniec końców klienci nie mają się czego obawiać, ale i tak warto przybliżyć całą sprawę.

W produkcji znajdują się już poprawione kontrolery Foxville w wersji v2 - to właśnie one finalnie mają trafić do nowych konstrukcji. Klienci dla świętego spokoju będą tylko musieli zadbać o najnowsze sterowniki i firmware.

Konkretnie chodzi o układy Intel i225-V oraz i225-LM, które mogą oferują przepustowość 2,5 Gb/s. Obydwa rozwiązania niebawem miały pojawić się na rynku nie tylko w urządzeniach Intela, ale również innych producentów. Odkryto jednak rozbieżności w odstępie między pakietami przesyłanymi w warstwie fizycznej, przez który moduły nie są w stanie zagwarantować obiecanych transferów i zwolnić do poziomu zaledwie 1 – 10 Mb/s. Jest to problem natury sprzętowej, który nie jest możliwy do załatania poprzez aktualizację oprogramowania firmware. Na szczęście Intel połapał się w tym wszystkim zawczasu i opublikował już stosowne oświadczenie, z którego wynika, że nie ma się przesadnie czego bać.

Spokojni mogą być ci, którzy planowali zakup płyty głównej z chipsetem Z490 lub innym z nowej serii. Intel zdiagnozował problem i w produkcji znajdują się już poprawione kontrolery w wersji v2 - to właśnie one finalnie mają trafić do nowych konstrukcji. Klienci dla świętego spokoju będą tylko musieli zadbać o najnowsze sterowniki i firmware. Choć początkowo błąd miał występować w połączeniu z routerami/switchami firm Aquantia, Juniper i Netgear, to ostatecznie nie będziemy musieli czekać do drugiej połowy roku na pojawienie się poprawionych wersji układów (a początkowo pojawiały się takie informacje).

