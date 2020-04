Intel Core i3-10100 oraz Core i3-10300 - nowe testy wydajności

Za kilka dni zostaną zaprezentowane procesory Intel Core 10 generacji o kodowej nazwie Comet Lake i przeznaczone dla komputerów stacjonarnych. Wśród nadchodzących jednostek spodziewamy się jednak nie tylko topowych układów, ale również tańszych procesorów tj. Intel Core i3-10100 oraz Intel Core i3-10300, które będą wyposażone w cztery fizyczne rdzenie oraz osiem wątków. Konkurencją dla nich będą natomiast procesory AMD Ryzen 3 3100 oraz Ryzen 3 3300X, o których oficjalnie usłyszeliśmy w ubiegłym tygodniu. Wraz ze zbliżającą się premierą nowych procesorów, w sieci pojawia się coraz większa ilość przedpremierowych testów, które ujawniają czego powinniśmy mniej więcej spodziewać się po jednostkach Intela.

W sieci pojawiły się nowe testy wydajności procesorów Intel Core i3-10100 oraz Intel Core i3-10300 wraz z ich porównaniem do AMD Ryzen 3 3100, Ryzen 3 3300X oraz Intel Core i7-7700K.

Oba nadchodzące procesory Intela obsługują wielowątkowość, dzięki czemu powinniśmy uzyskać wyższą wydajność, zwłaszcza w zadaniach nastawionych na wielowątkowość. Zarówno Intel Core i3-10100 jak również Intel Core i3-10300 mają TDP na poziomie 65W, przy czym pierwszy z jednostek ma nieco niższe taktowanie (3,6 / 4,3 GHz) podczas gdy drugi układ ma o 100 MHz wyższy zegar zarówno bazowy jak również w trybie Turbo Boost 2.0. W sieci pojawiły się kolejne testy wydajności nadchodzących przedstawicieli 10 generacji Comet Lake, przy czym nowe wyniki pochodzą z popularnego programu Cinebench R20.

Jeśli zestawić Intel Core i3-10100 z AMD Ryzen 3 3100 to procesor Intela wypada odrobinę lepiej zarówno w teście jednego wątku jak również w odniesieniu do wielowątkowości. Intel Core i3-10100 uzyskuje tutaj odpowiednio 448 oraz 2284 punkty, podczas gdy AMD Ryzen 3 3100 może pochwalić się wynikiem odpowiednio 444/2154 punktów. W przypadku porównania Intel Core i3-10300 do AMD Ryzen 3 3300X to układ Intela wypada gorzej z teście jednowątkowym i porównywalnie w teście wielowątkowym. Z kolei przy porównaniu do Intel Core i7-7700K widać, że obydwa procesory 10 generacji są nieco lepsze w wielowątkowości. Tak czy inaczej można wstępnie przypuszczać, że nowe procesory Intela oraz AMD będą oferowały porównywalną wydajność, a całość rozbije się o kwestię ceny w sklepach.

Źródło: TechPowerUp