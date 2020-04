AMD Ryzen 3 3300X vs Intel Core i7-7700K - Pierwsze wyniki testów

AMD już w przyszłym miesiącu powinno wprowadzić na rynek nowe, niskobudżetowe procesory Ryzen 3 3300X oraz Ryzen 3 3100. Ich bezpośrednimi konkurentami rynkowymi mają być procesory Intel Core i3 (Comet Lake-S) dziesiątej generacji. Ich startowe ceny mają wynieść odpowiednio 99 i 120 dolarów. Obie jednostki mają być czterordzeniowe z obsługą ośmiu wątków. Okazuje się, że ich rynkowy debiut może przynieść całkiem ciekawe obserwacje dotyczące tego, jak rynek CPU zmienił się w ostatnich latach i jak mocno AMD napiera na swojego konkurenta. Dziś za znacznie mniejsze pieniądze można uzyskać wydajność, którą ledwie trzy lata temu uważaliśmy za najlepszą wśród procesorów konsumenckich Intela.

W zaledwie trzy lata najdroższy procesor Intela, Core i7-7700K, musi ustąpić miejsca taniemu procesorowi AMD Ryzen 3 3300X.

Pięć lat temu Intel wprowadził na rynek pierwsze procesory z architekturą Skylake, której kolejne odświeżenia wprowadzały w świecie entuzjastów komputerowych lekkie znudzenie. Po drodze jednak, w lutym 2017 roku, firma AMD z pompą zaprezentowała swoje pierwsze procesory Ryzen, rozpoczynając swój marsz na drodze do odwrócenia wszystkich wcześniejszych, negatywnych trendów. Pół roku temu Intel zareagował odświeżoną architekturą Kaby Lake, w przypadku której flagowym procesorem konsumenckim wtedy był Core i7-7700K, wtedy z szacowaną ceną detaliczną (netto) wynoszącą 339 dolarów. AMD Ryzen 3 3300X na rynek niebawem wejść ma na rynek z ceną zaledwie 120 dolarów.

AMD Ryzen 3 3300X to procesor czterordzeniowy Zen 2 z obsługą ośmiu wątków. Jego zegar bazowy to 3,8 GHz z możliwością wzrostu do maksymalnie 4,3 GHz. Jednostka ta wyposażona jest w 2 MB pamięci podręcznej poziomu drugiego i 16 MB poziomu trzeciego. TDP tego układu ustalono na 65 W. Dla porównania Core i7-7700K ma taką samą konfigurację rdzeni, ale za to wyższe zegary - bazowy 4,2 GHz i Turbo do 4,5 GHz. Pamięci podręcznej ma o połowę mniej - odpowiednio 1 i 8 MB. Bezpośrednie porównywanie ze sobą procesorów, które dzielą trzy lata, w przypadku modeli podobnych cenowo, byłoby oczywiście nieuczciwe.

W przypadku tych dwóch konkretnych procesorów jednak istotne jest to, że pierwszy pochodzi z "nizin" cenowych, a drugi z samego szczytu, oczywiście w swoim czasie. Jak się okazało, najnowszy niskobudżetowiec AMD w teście Geekbench 4 uzyskuje wyniki minimalnie, jednak lepsze niż najdroższy procesor konsumencki Intela sprzed trzech lat. W teście pojedynczego rdzenia, Ryzen 3 3300X uzyskał wynik 5874 punkty, podczas gdy Core i7-7700K notuje 5818 punktów. W teście wielu rdzeni wyniki to odpowiednio 20.948 i 20.329 punktów. Trzyletni procesor Intela działał na platformie z wolniejszą pamięcią operacyjną (DDR4-3200 kontra DDR4-3600). Nawet jeśli weźmiemy to pod uwagę, to wciąż nie można uciec od stwierdzenia, że na rynku CPU trzy lata jeszcze pół dekady temu, to nie było aż tak wiele. Odbijając się od serii problemów, AMD doszło już do poziomu, na którym w zaledwie trzy lata jest w stanie niskobudżetowym procesorem przebić flagowca Intela. Niebiescy odpowiedź na nowe Ryzeny 3 ma dać za kilka miesięcy. Jedną z nich ma być procesor Core i3-10100.

Źródło: Twitter APISAK