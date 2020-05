Intel Core i9-10900K vs AMD Ryzen 9 3900X - nowy test wydajności

Kilka dni temu oficjalnie zaprezentowano desktopowe procesory Intel Core 10 generacji. Układy Comet Lake-S powinny pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu, choć obecnie nie wiemy jak będzie wyglądała kwestia ogólnej dostępności. Najwydajniejszym przedstawicielem 10 generacji będzie Intel Core i9-10900K wyposażony w 10 fizycznych rdzeni oraz 20 wątków. W sieci pojawiają się już pierwsze testy wydajności nowej jednostki. Na razie na bazie wyłącznie syntetycznego programu Cinebench R15, ale w ten sposób możemy już mniej więcej zobaczyć czego się spodziewać po procesorze. Co ciekawe, testy dotyczą 10-rdzeniowego procesora po OC, ustawionym do poziomu 5,4 GHz na wszystkich rdzeniach.

W sieci pojawiły się pierwsze testy 10-rdzeniowego i 20-wątkowego procesora Intel Core i9-10900K, podkręconego do poziomu 5,4 GHz.

Nowy test Intel Core i9-10900K dotyczy na razie wyłącznie syntetycznego benchmarku Cinebench R15. Intel Core i9-10900K to 10-rdzeniowy i 20-wątkowy układ CPU z bazowym zegarem na poziomie 3,7 GHz z możliwością zwiększenia do maksymalnie 5,3 GHz dla 1/2 rdzeni z pomocą techniki Intel Thermal Velocity Boost. Maksymalne taktowanie dla wszystkich rdzeni wynosi 4,8 GHz lub 4,9 GHz z użyciem wspomnianego Intel Thermal Velocity Boost. Nominalne TDP procesora wynosi 125 W. Na potrzeby testu, procesor został jednak przetaktowany do poziomu 5,4 GHz dla wszystkich rdzeni.

Procesor został umieszczony w płycie głównej ASRock Z490 Phantom Gaming 4/AX, dodatkowo sparowany z pamięciami DDR4 3200 MHz CL14. Napięcie dla takiego taktowania zostało ustalone na poziomie 1,35 V. W sieci pojawił się wyłącznie wynik testu wielowątkowego, gdzie procesor Intel Core i9-10900K uzyskał 3002 punkty. Wynik całkiem niezły, choć z pewnością okupiony wysokim poborem energii. Dla porównania 12-rdzeniowy i 24-wątkowy AMD Ryzen 9 3900X uzyskuje nieco ponad 3100 punktów. Co ciekawe, na zdjęciu widać także wynik procesora Intel Core i9-10900K na ustawieniach domyślnych - wynosi on 2347 punktów. Warto również dodać, że to układy Intel Core i9 10 generacji będą się odznaczały największym potencjałem OC. W przypadku Intel Core i5 (K) oraz Intel Core i7 (K) ma on być dużo mniejszy.

Źródło: VideoCardz