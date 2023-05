Intel Arrow Lake-HX - producent przygotowuje nowej generacji procesory dla najmocniejszych notebooków

Intel obecnie przygotowuje kilka nowych generacji procesorów dla desktopów oraz notebooków. W przypadku tych pierwszych spodziewamy się zobaczyć procesory Raptor Lake Refresh, natomiast w laptopach dodatkowo pojawią się zupełnie nowe układy Meteor Lake, wykorzystujący nowy typ pakowania, nowe rdzenie P-Core i E-Core, bardziej rozbudowany układ graficzny oraz nowy proces technologiczny Intel 4 (7 nm EUV dla kafelka obliczeniowego). Następny w kolejce będzie Arrow Lake. Dotychczas więcej informacji na temat tychże procesorów dotyczyło desktopów, ale wygląda na to że najmocniejsze warianty Arrow Lake zadebiutują również w laptopach.

W sieci pojawiły się fragmenty dokumentacji Intela dotyczące mobilnej platformy Arrow Lake-HX. Wygląda na to, że najmocniejsze procesory z nadchodzącej generacji trafią również do notebooków.

W sieci pojawiły się fragmenty dokumentacji wewnętrznej Intela wraz z narzędziami testowymi (co sugeruje, że rozpoczęto fazę pierwszych testów nowych układów dla laptopów), która potwierdza że producent planuje wydać nie tylko desktopowe procesory z rodziny Arrow Lake (15. generacja), ale również mobilne odpowiedniki w postaci Arrow Lake-HX. Końcówka HX sugeruje, że będą to po prostu desktopowe układy przeniesione do obudowy typu BGA. Ta w przyszłej generacji zostanie nieco rozszerzona, bowiem dokumentacja wspomina o mobilnej podstawce BGA2114. Liczba 2114 oznacza punkty styku siatki kulkowej. Ostatnie dwie generacje - Alder Lake-HX oraz Raptor Lake-HX - wykorzystują budowę typu BGA1964, co oznacza że chipy z rodziny Arrow Lake-HX powinny być nieco większe w porównaniu do dotychczasowych i to przy zachowaniu takiej samej, maksymalnej liczby rdzeni: 8 typu Performance oraz 16 typu Efficient.

Według dotychczasowych informacji, procesory Intel Arrow Lake zadebiutują gdzieś w czwartym kwartale 2024 roku i zaoferują ponownie dwa typy rdzeni: Performance oparte na architekturze Lion Cove oraz Efficient zbudowane na bazie architektury Skymont. Nieoficjalnie generacja ta ma przynieść zauważalnie wyższe IPC w porównaniu do Meteor Lake i podobnie jak ten ostatni, ma skorzystać z różnych kafelków, gdzie osobno umieszczono rdzenie, układ graficzny, SoC oraz I/O. Intel Arrow Lake skorzysta również z kilku różnych procesorów technologicznych - nieoficjalnie mówi się m.in. o Intel 20A, TSMC N3 oraz TSMC N3E.

Źródło: WCCFTech