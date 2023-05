Intel Raptor Lake Refresh - topowe procesory 14. generacji mają oferować zegary na poziomie 6,2 GHz po wyjęciu z pudełka

Intel na ten rok ma przygotowane dwie premiery na rynek procesorów stacjonarnych oraz mobilnych. Po pierwsze mamy otrzymać odświeżone układy Raptor Lake Refresh, które pojawią się zarówno w desktopach jak również notebookach. Po drugie ważną dla Intela premierą na ten rok będą jednostki z rodziny Meteor Lake, przeznaczone na rynek smukłych laptopów. Dla użytkowników komputerów stacjonarnych istotniejszy będzie debiut Raptor Lake Refresh, które mają przynieść kilka istotnych usprawnień, co finalnie przełoży się na wydajność i pobór mocy.

Według najnowszych informacji, topowe procesory Intel Raptor Lake Refresh zaoferują zegary przynajmniej 6,2 GHz po wyjęciu z pudełka. Z kolei układy graficzne w procesorach Meteor Lake będą porównywalnie wydajne lub nieco mocniejsze od zintegrowanych jednostek Radeon 700M w APU Phoenix.

Moore's Law is Dead podzielił się kolejnymi informacjami na temat nadchodzących premier Intela w sektorze procesorów. Na trzeci kwartał przewidziano debiut 14. generacji w postaci Raptor Lake Refresh - te pojawią się zarówno na rynku desktopów jak również notebooków (HX). Producent zadbał o dalsze usprawnienie architektury, dzięki czemu w aplikacjach wielowątkowych układy te zaoferują maksymalnie do 20% wyższą wydajność. Jednocześnie procesory te będą wydajniejsze w grach, co pozwoli im rywalizować z wydanymi niedawno układami AMD Ryzen 7000X3D. Według MLID, Raptor Lake Refresh będzie w końcu posiadał aktywny DLVR (Digital Linear Voltage Regulator), co ma pozwolić na obniżenie poboru mocy o 10 do 20% przy takich samych zegarach jak obecna generacja. Jednocześnie przy podobnym poborze mocy, układy Raptor Lake Refresh mają pracować z jeszcze wyższymi zegarami - topowe SKU zaoferują przynajmniej 6,2 GHz po wyjęciu z pudełka, a istnieje także szansa że najlepsze sample po OC będą w stanie pracować z zegarem 6,5 GHz.

Dla rynku mobilnego w tym roku kluczowy będzie debiut serii Meteor Lake, także pod sztandarem 14. generacji. Wygląda na to, że Intel w tych procesorach skupi się nie tyle na wydajności rdzeni (łączny wzrost IPC dla rdzeni Redwood Cove i Crestmont w porównaniu do Raptor Cove i Gracemont podobno nie będzie przekraczał 10%), co na efektywności energetycznej oraz wydajności układów graficznych. Procesory z serii Intel Core Ultra 7 (Core i7, które zostanie przemianowane wkrótce na nową nazwę) zaoferują układy graficzne ze 128 blokami EU, których wydajność ma być porównywalna lub nieco wyższa w stosunku do debiutujących właśnie układów iGPU Radeon 700M w APU Phoenix. Moore's Law is Dead wskazuje również, że procesory Meteor Lake powinny charakteryzować się lepszą efektywnością energetyczną w porównaniu do procesorów AMD Ryzen 7040HS "Phoenix". Nowy proces technologiczny Intel 4 dla bloku Compute Tile w połączeniu z TSMC N5 dla układu graficznego (Graphics Tile) ma przełożyć się na 30-45% mniejsze zużycie energii w porównaniu do procesorów Raptor Lake Refresh, które zadebiutują chwilę wcześniej. Głównym celem serii Meteor Lake ma być znaczące wydłużenie czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym. Intel w tym celu pracuje wspólnie z partnerami OEM, by wprowadzić w okresie "Back to school" (mowa o oknie czasowym pomiędzy sierpniem i październikiem, kiedy to uczniowie i studenci wracają do nauki) jak najwięcej laptopów nie posiadających jednak osobnych układów graficznych. Pomimo tego, że Meteor Lake jako pierwszy skorzysta z procesu Intel 4, taktowanie będzie bardzo wysokie - SKU z TDP 45 W ma oferować zegary do 5,4 GHz, podczas gdy SKU z limitem 28 W ma odznaczać się taktowaniem do 5,2 GHz.

MLID najbardziej optymistycznie podchodzi do 15. generacji Arrow Lake, w których wykorzystane zostaną rdzenie Lion Cove (Performance) oraz Skymont (Efficient). Premiera planowana jest na czwarty kwartał 2024 roku, zarówno dla rynku desktopowego jak również mobilnego. Według źródeł MLID, same rdzenie Lion Cove zaoferują IPC wyższe o 22-34% w stosunku do rdzeni Redwood Cove, które pojawią się w serii Meteor Lake. Ogólnie rzecz biorąc, wydajność jednowątkowa ma wzrosnąć o 30% oraz o średnio 40% w kontekście wydajności wielowątkowej, pomimo zachowania maksymalnej konfiguracji 8+16 (24 rdzenie i 32 wątki). Desktopowe procesory Arrow Lake-S wykorzystają procesy TSMC N3 oraz N3E, podczas gdy mobilna grupa Arrow Lake będzie bazować w dużej mierze na Intel 20A. Z kolei zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze Xe (Celestial) i wyposażone w maksymalnie 320 EU, według dotychczasowych predykcji, mają zaoferować wydajność pomiędzy GeForce RTX 4050 oraz GeForce RTX 4060. Jedną z bardziej niepewnych informacji jest skorzystanie w tym wypadku z drugiej generacji pamięci L4 ADM ("Adamantine"), wytworzonej w litografii Intel 7 (ta z rodziny Meteor Lake ma być przygotowana w procesie Intel 16). Na chwilę obecną wszystkie te informacji należy traktować w sferze plotki, bowiem do czasu premier poszczególnych serii procesorów wiele z podanych tu doniesień może jeszcze ulec zmianie.

Źródło: Moore's Law is Dead