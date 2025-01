Intel ARC B570 przetestowany w Geekbench 6. Wydajność zapowiada się na proporcjonalnie niższą do ceny

Od premiery drugiej dedykowanej karty graficznej z serii Battlemage dzieli nas już jedynie kilkadziesiąt godzin. Intel ARC B570 będzie niżej pozycjonowanym układem niż ARC B580, który swoją premierę miał w połowie grudnia. To oczywiście oznacza, że powinniśmy spodziewać się zarówno niższej ceny (wynoszącej 219 dolarów za model referencyjny), a także odpowiednio niższej wydajności. W bazie danych Geekbench 6 pojawiły się wyniki testu tego układu.

Jak wynika z testu OpenCL w aplikacji Geekbench 6, karta graficzna Intel ARC B570 zaoferuje o około 12% niższą wydajność niż Intel ARC B580. Jest to rezultat adekwatny do ceny tańszego modelu.

Od samego początku pewne jest, że Intel ARC B570 nie będzie rywalizował z nowymi propozycjami NVIDII i AMD. Układ jest skierowany do mniej wymagających użytkowników, którzy w gry grają okazjonalnie. Wyniki testu OpenCL, który przeprowadzono w aplikacji Geekbench 6, sugerują, że nie należy spodziewać się tutaj większych zaskoczeń. Komputer, na którym uruchomiono benchmark był wyposażony w płytę główną MSI MEG Z890 ACE, procesor Intel Core Ultra 9 285K oraz 48 GB RAM o szybkości 8666 MT/s. W takich warunkach karcie Intel ARC B570 udało się uzyskać 86716 pkt. Jest to zauważalnie mniej niż w przypadku mocniejszego układu Battlemage, który osiąga zwykle nieco ponad 98000 pkt. Nowa karta wypadła za to odrobinę lepiej niż AMD Radeon RX 7600 XT. Wyniki tego ostatniego oscylują bowiem zazwyczaj w okolicach 84000 pkt.

Jeśli rezultaty uzyskane za pośrednictwem Geekbench 6 przełożą się na realne zastosowania, to Intel ARC B570 będzie o około 12% wolniejszy niż ARC B580. Oficjalne ceny modelów referencyjnych tych kart to odpowiednio 219 i 249 dolarów. Słabsza z nich będzie zatem tańsza niemalże dokładnie o taką samą różnicę procentową, co w przypadku wydajności. Warto zwrócić też uwagę na to, że taktowanie rdzenia Intel ARC B570 wyniosło w benchmarku 2,75 GHz. Jest to z pewnością taktowanie w trybie Boost, ponieważ zapowiedziano już, że standardowo będzie ono wynosiło 2,5 GHz. Nie można także wykluczyć, że przetestowany model to jakaś konstrukcja niereferencyjna, która odznaczała się będzie nieco wyższą wydajnością.

Źródło: WCCFTech