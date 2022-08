Intel ARC A750 vs NVIDIA GeForce RTX 3060 - producent porównuje wydajność kart w blisko 50 grach z DirectX 12 i Vulkan

Choć trudno uznać debiut kart graficznych Intel ARC za udany, producent w ostatnim czasie coraz chętniej wypowiada się na temat wydajności poszczególnych modeli. Tym razem w ruch poszła tematyka osiągów drugiej w hierarchii karty graficznej - Intel ARC A750 Limited Edition, czyli referencyjnego projektu producenta. Intel w blisko 50 grach porównał wydajność ARC A750 do jego bezpośredniego konkurenta, jakim jest model NVIDIA GeForce RTX 3060.

Intel opublikował obszerne porównanie wydajności kart graficznych Intel ARC A750 Limited Edition (czyli wersji referencyjnej) oraz konkurencyjnego modelu NVIDIA GeForce RTX 3060 w grach bazujących na DirectX 12 i Vulkan.

Choć lista gier jest całkiem długa, znajdziemy tutaj wyłącznie tytuły wykorzystujące API DirectX 12 lub Vulkan. Nie jest to zaskoczeniem po wcześniejszych informacjach na temat fatalnego działania kart ARC w środowisku DirectX 11 (choć Ryan Shrout oraz Tom Petersen wolą wytłumaczyć to chęcią pokazania po prostu popularniejszych gier na takich platformach jak Steam, GOG czy Epic Games Store). Wśród gier, które wykorzystano do porównania, możemy wymienić takie tytuły jak Assassin's Creed Valhalla, Battlefield 2042, Call of Duty Vanguard oraz Warzone, Control, Red Dead Redemption, Metro Exodus czy Cyberpunk 2077.

Intel ARC A750 Limited Edition NVIDIA GeForce RTX 3060 Architektura Xe-HPG Ampere Układ graficzny ACM-G10 GA106 Litografia TSMC N6 Samsung 8 nm Jednostki SP 3072 3584 Jednostki RT 24 28 Jednostki Tensor - 112 Jednostki XMX 384 - Taktowanie pamięci 16 000 MHz 15 000 MHz Ilość pamięci 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 Szyna pamięci 256-bit 192-BIT Współczynnik TGP ~225 W 170 W

Jeśli chodzi o tytuły, gdzie Intel ARC A750 (według producenta) wypada lepiej, to możemy wymienić takie pozycje jak Death Stranding Director's Cut, Microsoft Flight Simulator, Watch Dogs: Legion, Control, Cyberpunk 2077, Borderlands 3, F1 2022, Red Dead Redemption 2, Metro Exodus czy Dying Light. Mowa w tym wypadku o rozdzielczości 1920 x 1080 oraz maksymalnych ustawieniach graficznych (bez RT, jeśli gdzieś jest możliwość włączenia). Ogólnie średni wynik ze wszystkich gier ma wynosić 3% na korzyść rozwiązania Intela. Wśród gier z Vulkanem możemy wymienić DOOM Eternal czy Wolfenstein Youngblood jako tytuły, gdzie ARC również radzi sobie nieznacznie lepiej.

W rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli sytuacja wygląda podobnie - wiele z wymienionych wyżej gier oferuje nieco lepsze osiągi w porównaniu do karty NVIDIA GeForce RTX 3060. Warto dodać, że platformy testowe w obu przypadkach były bardzo podobne. Do testów wykorzystano procesor Intel Core i9-12900K, płytę główną ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO oraz po 32 GB pamięci RAM marki Corsair (w niektórych grach były to moduły DDR5 5200 MHz CL38, a w innych grach DDR5 5600 MHz CL36). Wynik FPS dla każdej z gier został opublikowany w tym samym miejscu co reszta materiału, ale te same rezultaty publikujemy także poniżej.

