Intel ARC - przynajmniej jeden duży producent wstrzymał produkcję niereferencyjnych kart graficznych Alchemist

Kłopotów Intela ciąg dalszy. Okazuje się, że wprowadzenie na rynek zupełnie nowych desktopowych kart graficznych nie jest tak proste, jak niektórzy zakładali. Jak informuje Igor Wallosek, pierwszy duży partner Niebieskich zdecydował się wstrzymać produkcję układów ARC. Nie ma żadnych wątpliwości, że takie posunięcie zostało spowodowane wątpliwą jakością układów graficznych Alchemist, a także nadal niejasnymi cenami jednostek.

Jak twierdzi sam autor niniejszych rewelacji, "Przynajmniej jeden z dużych partnerów Intela całkowicie wstrzymał produkcję kart graficznych Intela („ze względów jakościowych”), o czym mogłem się dowiedzieć wczoraj i dziś. […] Inni partnerzy jak na razie całkowicie ograniczyli swoje działania marketingowe i obecnie nie zapowiada się na to, by między 5 sierpnia a 29 września 2022 roku miały mieć miejsce prawdziwe ofensywy producentów pod tym względem. Co naprawdę pojawi się na rynku [...], zobaczymy w ciągu najbliższych kilku tygodni".

Intel ARC A310 Intel ARC A380 Intel ARC A550 Intel ARC A750 Intel ARC A770 Architektura Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Litografia TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 Układ ACM-G11 ACM-G11 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 Bloki Xe 4 8 16 24 32 Procesory 512 1024 2048 3072 4096 Pamięć 4 GB GDDR6 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Szyna pamięci 64-bit 96-bit 128-bit 192-bit 256-bit

Nie jest tajemnicą, że rozczarowująca wydajność GPU, jak i ogólnie wątpliwa jakość układu mogą prowadzić do wzrostu kosztów konserwacji, w tym wyższych stawek RMA (Return Merchandise Authorisation), a także mniejszego zapotrzebowania na części z niezoptymalizowanymi sterownikami. Choć Igor Wallosek nie wskazuje na konkretną firmę, to jednak w jego poście znajduje się grafika promocyjna od MSI, co może sugerować, że chodzi tu właśnie o tajwańskiego giganta. Na ten moment trudno przewidzieć, jak rozwinie się cała sytuacja - wszak mówimy tylko o wstrzymaniu produkcji, a nie o całkowitym anulowaniu projektu. O kolejnych przełomowych wieściach w sprawie układów Intel ARC będziemy informować Was na bieżąco.

Źródło: VideoCardz, Igor'sLAB