Karty graficzne Intel ARC mają być stopniowo wprowadzane na rynek. Producent zrezygnował z głośnej premiery układów

W ostatnich dniach w sieci zrobiło się głośno o problemach dotyczących kart graficznych Intel ARC. Sporo mówi się o problemach z ukladami i ich sterownikami, a także o chaosie komunikacyjnym wewnątrz Intela. Najnowsze wieści zdają się jednak sugerować, że sytuacja jest pod kontrolą, choć oczywiście musiało dojść do pewnych zmian w planach producenta... Na czym więc ostatecznie stanęło? Jak Niebiescy planują wybrnąć z aktualnej sytuacji?

Jak twierdzi Igor Wallossek, Intel zmodyfikował swój harmonogram wprowadzania na rynek desktopowych kart graficznych ARC. Jak się okazuje, kolejne układy mają się stopniowo pojawiać od 5 sierpnia a 29 września. Co ciekawe, jak wynika z najnowszych wewnętrznych dokumentów, Intel nie planuje już głośnej premiery jednostek. Karty graficzne ARC będą więc debiutować bez rozgłosu. Spodziewamy się, że we wspomnianych widełkach czasowych zadebiutują w sumie trzy modele ARC.

Oczekuje się, że Intel może wysłać ​​próbki testowe do kilku wybranych recenzentów, prawdopodobnie w celu uniknięcia negatywnych opinii. Niezależnych testów należy spodziewać się dopiero wtedy, gdy jednostki ARC trafią już do sklepów. Producent potwierdził już podczas niedawnej sesji Q&A z PCGamer, że karty graficzne ARC zostaną oficjalnie ogłoszone dopiero po ich przygotowaniu do wysyłki do klientów. Choć więc cały proces zdecydowanie wygląda nie tak, jak się spodziewaliśmy, wydaje się, że sytuacja z wyczekiwanymi układami wydaje się przynajmniej po części opanowana, co potwierdza także najnowszy wpis Rajy Koduriego.

Thanks Anshel - We are very much committed to our roadmap. We are ramping Alchemist and will continue to improve the experience. You will see more updates from us this quarter.

AXG is also on track to ramp 4 new product lines by the end of the year https://t.co/N6BaVPRT2r