Karta graficzna Intel ARC A750 z kolejnym testem wydajności. GeForce RTX 3060 i Radeon RX 6600 XT ponownie zostają w tyle

Karta graficzna Intel ARC A750 zapowiada się na ciekawą alternatywę dla popularnych jednostek ze średniego segmentu. Układ ten doczekał się już kilku testów, które zwiastują wydajność pozwalającą na swobodną rozgrywkę w wysokich ustawieniach. Dzięki temu wiemy już, czego można się spodziewać. Dobrą dyspozycję modelu A750 potwierdza także najnowszy filmik Intela, który prezentuje omawianą kartę w grze Control w rozdzielczości 1440p bez RT.

Niezależny test potwierdza, że układ Intel ARC A750 jest zauważalnie szybszy od popularnych średniopółkowych modeli. Oby tylko Niebiescy nie przesadzili z ceną sugerowaną...

Intel ARC A750 to karta wyposażona w rdzeń ACM-G10 i 12 GB pamięci GDDR6 (192-bit). Układ jest zasilany jest przez złącza w konfiguracji 8 + 6-pin, co oznacza, że maksymalnie może on pobierać 300 W. Ponadto karta posiada trzy złącza wideo w postaci dwóch DisplayPort 2.0 i jednego HDMI 2.1. Wydajność jednostki została sprawdzona na początkowym poziomie "Welcome To The Oldest House", gdzie nawet w bardziej stresowych sytuacjach była w stanie utrzymać około 60 FPS. W sytuacji, gdy na ekranie działo się niezbyt wiele, płynność rozgrywki była rzecz jasna jeszcze większa.

Intel ARC A310 Intel ARC A380 Intel ARC A550 Intel ARC A750 Intel ARC A770 Architektura Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Litografia TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 Układ ACM-G11 ACM-G11 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 Bloki Xe 4 8 16 24 32 Procesory 512 1024 2048 3072 4096 Pamięć 4 GB GDDR6 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Szyna pamięci 64-bit 96-bit 128-bit 192-bit 256-bit

Serwis WCCFTech, który miał do dyspozycji egzemplarz układu ARC A750 postanowił zweryfikować test Intela. Karta graficzna sparowana m.in. z procesorem Intel Core i9-12900K i pamięciami DDR5-6000 w tym samym miejscu testowym i tych samych ustawieniach okazała się 15% szybsza od GeForce'a RTX 3060 i około 20% szybsza od Radeona RX 6600 XT. Wygląda więc na to, że producent nie nagina zbytnio rzeczywistości w reklamie swojego układu (oficjalny wykres na dole newsa przedstawia 14% przewagę nad RTX 3060). Ciekawi jesteśmy, jak będą wyglądać porównania w nieco innych warunkach. Intel ARC A750 powinien doczekać się premiery w najbliższych tygodniach. Po cichu liczymy na to, że sugerowana cena jednostki będzie oscylować wokół 300 dolarów.

Źródło: WCCFTech, Intel